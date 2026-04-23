Hormuz, pasdaran diffondono immagini del sequestro di due navi cargo

Roma, 23 apr. (askanews) – Resta alta la tensione nello Stretto di Hormuz. Dopo l’annuncio di alcune ore fa, del sequestro di due navi commerciali che tentavano di attraversare lo Stretto, i Guardiani della rivoluzione iraniana hanno diffuso le immagini che secondo i pasdaran dimostrano l’operazione di sequestro da parte delle loro navi.Sequestri che avvengono mentre i porti iraniani restano soggetti al blocco navale imposto dagli Stati Uniti pochi giorni dopo l’annuncio di un cessate il fuoco, in attesa di nuovi colloqui per cercare una soluzione al conflitto in Pakistan, su cui le delgazioni continuano a lavorare.

In merito al blocco, intanto, il Comando militare americano per il Medio Oriente, il Centcom, ha dichiarato che le forze statunitensi hanno “ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di rientrare in porto.Intervistato a Fox News, il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato di non collegare la fine del conflitto con l’Iran alle elezioni di midterm per il Congresso.

“Dicono che voglio chiudere la questione per via delle elezioni di midterm, non è vero”, ha detto, aggiungendo che l’amministrazione vuole “ottenere un buon accordo per il popolo americano”.Intanto, Nelle ultime ore il Pentagono ha annunciato che il segretario della Marina John Phelan, lascerà il suo incarico “con effetto immediato”.

Il contrasto con il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth sarebbe all’origine della sua uscita; il sottosegretario Hung Cao assumerà la guida ad interim del dicastero ha detto sui social media, il portavoce del Pentagono. Sean Parnell.