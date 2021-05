I Coma_Cose stupiscono ancora, il video de La canzone dei lupi

Milano, 31 mag. (askanews) – Dopo il successo a Sanremo iComa_Cose stupiscono ancora, con il video de La canzone dei lupi, secondo singolo estratto dal nuovo album Nostralgia, pubblicato il 16 aprile per Asian Fake/Sony Music – Epic Records Italy. Manifesto di autenticità e libertà, ne La canzone dei lupi c’è tutta la promessa di Fausto e California di rimanere sempre integri e coerenti, anche grazie alla reciproca presenza e di non lasciarsi addomesticare dalla vita – proprio come fanno i lupi.

Partendo da questo concept, il collettivo milanese No Text Azienda ha costruito un videoclip dalle atmosfere sognanti, un road trip surreale dove ogni dettaglio del brano ritorna come un enigma di simboli e suggestioni, con sfocature, ralenti, fumo e luci colorate a sostenere un immaginario psichedelico.

Come in un sogno lucidissimo a tinte sature, il cui set design è stato curato da Steiner&Wolinska, Fausto e Cali, in look total denim curato dalla stylist Giorgia Cantarini, cantano l’amore in maniera profonda e completa: l’amore legato al sentirsi liberi di non scegliere mai la strada più facile.

La canzone dei lupi e gli altri brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa dei Coma_Cose non mancheranno nella scaletta del Nostralgia Tour, in partenza da giugno 2021.