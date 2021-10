I costumi di Squid Game sono i più popolari per Halloween

New York, 28 ott. (askanews) – Il fenomeno Squid Game dilaga e non poteva che diventare il trend assoluto per le prossime feste in costume di Halloween. La seguitissima e discussa serie sudcoreana di Netflix ha infatti conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, tanto da diventare la più vista di sempre sulla piattaforma e come naturale i costumi ispirati alla storia del “gioco del calamaro” vanno a ruba.

“Al momento il costume di Squid Game è il più popolare”, racconta Alex Wayda titolare di un negozio di costumi a New York.

Le maschere sono praticamente esaurite nella maggior parte dei negozi americani.

“Penso che sia il costume più alla moda di quest’anno. E’ un costume molto facile da realizzare” racconta Sean che ha appena acquistato una delle ultime maschere disponibili.

La natura violenta del gioco però preoccupa molti, visto che la serie è seguitissima anche dai più piccoli. Squid Game narra la storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un gioco di sopravvivenza per vincere il montepremi di circa 33 milioni di euro.

Ci sono già stati pericolosi episodi di emulazione.

Per questo alcune scuole elementari di New York hanno deciso di proibire i costumi ispirati alla serie e anche in Italia ci sono numerose associazioni di genitori che ne chiedono una limitazione.