I Duetti Imperdibili della Serata Cover di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e cresce l’attesa per la serata dedicata alle cover, che si svolgerà venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston. Durante questo evento, i 30 Big in gara avranno l’opportunità di reinterpretare brani iconici, dando vita a momenti indimenticabili e sorprendenti sul palco.

Il conduttore Carlo Conti ha ufficialmente rivelato i duetti nel telegiornale delle 13.30, accendendo l’interesse di fan e critici.

La selezione di canzoni comprende sia successi della musica italiana che pezzi internazionali, il tutto in un mix che promette di intrattenere e coinvolgere il pubblico.

Un mix di generi e artisti

La serata delle cover rappresenta un vero e proprio festival all’interno del festival stesso. Gli artisti in gara hanno scelto brani che spaziano tra vari generi, creando un mosaico musicale che unisce generazioni e stili diversi. Le scelte musicali dimostrano una cura particolare nel cercare di colpire le corde emotive del pubblico.

Le collaborazioni più interessanti

Tra i duetti più attesi, si segnala Arisa che si esibirà con il Coro del Teatro Regio di Parma interpretando il brano “Quello che le donne non dicono”. Inoltre, Bambole di Pezza si unirà a Cristina D’Avena per il classico “Occhi di gatto”, promettendo un momento di grande nostalgia.

Chiello, invece, condividerà il palco con Morgan per una reinterpretazione del celebre “Mi sono innamorato di te”, mentre Dargen D’Amico si esibirà con Pupo e Fabrizio Bosso in “Su di noi”, un accoppiamento che si preannuncia esplosivo.

Il sistema di voto e le aspettative

Il pubblico avrà modo di partecipare attivamente alla serata, poiché il vincitore verrà decretato attraverso il Televoto, che avrà un peso del 34% sul risultato finale. A questo si aggiungeranno le valutazioni della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e della Giuria delle Radio (33%).

Nonostante le previsioni di alcuni esperti, come il trio di giornalisti Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, che avevano suggerito diverse collaborazioni, le scelte finali hanno sorpreso tutti. Ad esempio, Fedez e Marco Masini non si esibiranno con Chiello, ma con Stjepan Hauser per il brano “Meravigliosa creatura”.

Un evento da non perdere

La serata del 27 febbraio si preannuncia carica di emozioni e colpi di scena. Tra gli artisti che saliranno sul palco, Elettra Lamborghini, accompagnata da Las Ketchup per “Aserejé”, ed Enrico Nigiotti che duetterà con Alfa in “En e Xanax”. Sarà interessante vedere anche Luchè affiancato da Gianluca Grignani per “Falco a metà” e Tommaso Paradiso con gli Stadio, un’accoppiata di alta classe musicale.

Il Festival di Sanremo 2026 promette di regalare una serata indimenticabile e ricca di sorprese. Con una varietà di artisti e brani in programma, il pubblico è pronto a vivere un’esperienza musicale senza precedenti.