Nel 2024, un gruppo di giurati d’eccezione avrà il compito di selezionare il progetto più promettente, rappresentando un punto di riferimento per l’ecosistema imprenditoriale italiano.

Chi sono i giurati di SIOS24?

La giuria di SIOS24 è composta da imprenditori di successo, innovatori e investitori esperti. Grazie alla loro esperienza, offrono un’analisi approfondita delle candidature, valutando elementi chiave come innovazione, scalabilità e impatto sul mercato.

Tutti i giurati che saranno presenti a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, il 17 dicembre:

Alessandro Giaume

Direttore Scientifico area Innovation Management

Alessandro Leonardi

CEO & Co-Founder ETFOR

Alessandro Sordi

Co-Founder & CEO Nana Bianca

Alessandro Tarducci

Socio e Founder studio legale CNTTV

Andrea Di Benedetto

Presidente del Polo Tecnologico di Navacchio

Andrea Di Camillo

Founder P101

Angelo Coletta

CEO & Co-Founder Zakeke

Arianna Tibuzzi

Partner Obloo Ventures

Armando Barone

Corporate Comms, External Relations & Analyst Relations Director for Italy, Central Europe, Greece Accenture

Barbara Cominelli

CEO, JLL Italy and EMEA retail markets lead; Chair ULI Italy

Bernardo Mannelli

Head Of Digital Confindustria Firenze

Camilla Maver

Communication Manager at Growth Capital

Daniela Corsaro

Full Professor of Marketing Università IULM, Direttore centro di ricerca CIMASC

Danila Paladino

Chief Financial Officer StartupItalia

Davide Turco

Co-founder and Managing Director of Indaco Venture Partners SGR

Edoardo Negri

Digital Entrepreneur, Digital Advisor, COO, CEO StartupItalia

Emanuele Zingale

Head of Open Innovation TIM

Enrico Noseda

Chief Innovation Advisor at Cariplo Factory – CEO at Maritime Ventures

Enrico Poli

Director of Zanichelli Venture

Fabio Lancellotti

Partner at Aster Venture Capital

Fabio Fanecco

CEO – Linnet Consultant

Federico Smanio

Amministratore Delegato Wylab | Program Director WeSportUp

Filippo Satolli

Startup Founder, CEO, Advisor and Board Member

Francesca Ottier

Senior Partner – Responsabile del Fondo Italia Venture II. CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione

Francesca Perrone

Advisory Board Member – Non Executive, XGEN Venture SGR S.p.A. | Advisory Board Member – Non Executive Fondo Italiano d’Investimento SGR

Francesca Picasso

COO di Wylab

Gabriella Scapicchio

CEO Le Village by CA Milano

Gianluca Dettori

Chairman, General Partner Primo Capital | Kauffman Fellow

Gianni Cavallina

Head of International Value Programs and Observatory Intesa Sanpaolo

Gino Costa

International Senior Executive, Strategic Management and Business Development Advisor

Giorgio Ciron

Director InnovUp – Italian Innovation & Startup Ecosystem

Giovanni De Caro

CEO Volano

Giuseppe Capetta

Industry Innovation Manager presso Intesa Sanpaolo

Giusy Cannone

General Partner at Primo Climate

Giusy Stanziola

UniCredit Start Lab | Startups | Innovation

Gregorio Salatino

Avvocato Studio Legale SALATINO

Jacopo Marello

Co-Founder Nana Bianca

Layla Pavone

Innovation Technology Digital Transformation Board @ Comune di Milano

Laura Scialanca

Managing Director Italy at CIONET

Leonardo Etro

Professore associato SDA Bocconi

Lorenzo Zatini

Qonto

Lucia Chierchia

Managing Partner & Chief of Open Innovation Ecosystems

Marco Epicoco

Head of Innovation Toshiba Tec Italia

Marco Lotito

Innovation Manager Rete Hubitat

Marco Meoni

Senior Associate at Growth Capital | Venture Capital

Marco Miodini

Business Design Shifton

Marco Rizzelli

General Manager Seed Money

Mario Mariani

Founder The Net Value

Martina Muggiri

Head of Acceleration Programs SocialFare

Massimiliano Squillace

CEO and Founder Contents.com

Massimo Brizi

Chief Marketin Officer a2a & CEO NeN

Matteo Moscarelli

Investor at United Ventures

Matteo Picariello

Responsabile del Global Start Up Program dell’Italian Trade Agency (ITA)

Mauro Arte

Co-Founder & General manager Datrix

Mauro Maltagliati

Managing Director Trovalavoro

Mirta Michilli

Direttore Generale Fondazione Mondo Digitale

Ottavio Campigli

Senior Equity Partner & Founder at W Executive

Paolo Barberis

Founder Nana Bianca e Dada

Paolo Giolito

Senior Wealth Manager and Tied Agents Coordinator

Paolo Franco

Responsabile Private Markets Ersel

Pier Paolo Mucelli

Founder & CEO eOffice & Co-Founder TechItalia

Riccardo Ardemagni

Head of Channel Sales, International Markets at Unify

Roberto Calzavara

Business Development and Publishing Initiatives Director at RADIOMEDIASET

Roberto Santori

Membro Gruppo Tecnico internazionalizzazione Confindustria | OpenIndustria

Salvatore Amato

Chairman at StartupItalia Head of Factory Nana Bianca

Silvano Bernardi

Investment Manager at Club degli Investitori

Simone Pepino

Ceo Hoopygang e Ceo Startupitalia

Stefano Guidotti

Partner P101

Teresa Fontana

Avvocato CNTTV Studio Legale Associato – Noferi Tarducci Vallini | Mentor (LEGAL E NEW BUSINESS) – assistenza legale in materia privacy – diritto societario – contratti Nana Bianca

Tommaso Moraca

Investment Associate B Heroes

Valentina Parenti

PR & Media Relations specialist, with focus on innovation. Proud entrepreneur. President & Co-Founder GammaDonna. 101er at La Carica delle 101

Come viene selezionata la Startup dell’anno

Le startup saranno valutate su:

Innovazione tecnologica : soluzioni che rivoluzionano i settori esistenti.

: soluzioni che rivoluzionano i settori esistenti. Scalabilità del progetto : potenziale di crescita e adattabilità ai mercati globali.

: potenziale di crescita e adattabilità ai mercati globali. Impatto sociale ed economico: beneficio tangibile per la società e il mercato.

Questi criteri rendono il premio un simbolo di eccellenza e visione imprenditoriale.

Perché partecipare a SIOS24?

Partecipare a SIOS24 offre: