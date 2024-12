Torna a Milano, il 17 dicembre, SIOS24 Winter, il più grande evento sull’innovazione e le startup organizzato da StartupItalia, che si terrà presso Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari 6. Con l’evento ‘INTELLIGENZE Fatte in Italia’ si celebra l’incontro tra innovazione tecnologica e capitale umano. Ecco le 100 startup protagoniste e più promettenti dell’anno.

SIOS24 Winter: la lista delle 100 startup migliori dell’anno

Mancano pochi giorni al 17 dicembre, data di SIOS24 Winter, che si terrà durante l’intera giornata a Palazzo Mezzanotte a Milano. Le 100 aziende in gara per il premio diventeranno presto 10, per poi arrivare a 1. Ecco quali sono.

3DNextech, startup livornese specializzata nello sviluppo di soluzioni per la manifattura additiva e la stampa 3D, è stata fondata da Andrea Arienti. Ha chiuso un round di investimento da 1,5 milioni di euro nel febbraio 2024 e ora si prepara a consolidare la sua posizione sul mercato. Aiko Space sviluppa tecnologie innovative per automatizzare le missioni spaziali. È la prima azienda europea a implementare algoritmi di deep learning in orbita, con l’obiettivo di ridurre le operazioni ripetitive nel settore. La sua importanza è testimoniata anche dal successo ottenuto lo scorso ottobre, quando ha chiuso un round di finanziamento da 3,5 milioni di euro. AION Tech, startup deeptech innovativa con sede a Milano, specializzata in soluzioni tecnologiche avanzate per l’integrazione rapida tramite API, ha completato a marzo 2024 un aumento di capitale da 1,3 milioni di euro, interamente sottoscritto da AATECH SPA SB. Akuis, azienda hi-tech che crea soluzioni avanzate per il fitness e la riabilitazione, è stata fondata a Udine ed è diretta dall’ingegnere aerospaziale Alessandro Englaro e dal designer Mattiarmando Chiavegato. Dopo aver chiuso un round da 1 milione nel 2021, nel 2024 ha ricevuto un finanziamento di 1,15 milioni di euro. Alps Blockchain, impresa specializzata nella fornitura di potenza di calcolo per la tecnologia blockchain e nel mining digitale, ha concluso quest’anno una delle operazioni finanziarie più rilevanti per le startup in Italia, ottenendo un finanziamento da 105 milioni di euro, dopo aver raccolto 40 milioni lo scorso anno. Amalia Care è una startup sociale innovativa che, grazie all’intelligenza artificiale e agli algoritmi, semplifica la ricerca di caregiver per le famiglie attraverso una piattaforma. Gli utenti ricevono, in base alle loro necessità, una selezione di candidati tra cui scegliere. Lo scorso aprile ha completato un aumento di capitale superiore a un milione di euro. Artpay è una fintech innovativa che rende più semplice e veloce la vendita di opere d’arte. Fondata da Luca Pineider, la startup si concentra sulla promozione e l’acquisto di opere selezionate e garantite da galleristi italiani, con l’intento di rendere il mercato dell’arte accessibile a un pubblico più ampio. Si tratta di un modello BtoBtoC che si rivolge alle gallerie d’arte e di design, facilitando l’abbinamento tra le opere pubblicate e i potenziali acquirenti. Avaneidi, startup con sede a Saronno, si specializza nello sviluppo di soluzioni di archiviazione per le aziende, che vanno dalla gestione dei supporti fondamentali fino alla creazione di un sistema operativo proprietario. Lo scorso giugno ha concluso un round di investimento di Serie A da 8 milioni di euro, guidato da United Ventures. Axyon AI, fintech con sede a Modena specializzata nel miglioramento delle performance degli asset manager, offre opportunità tramite ranking e strategie basate sull’intelligenza artificiale. All’inizio del 2024 ha ricevuto un finanziamento di 2,1 milioni di euro. Questo aumento di capitale conclude un investimento complessivo di 6 milioni di euro avviato a dicembre 2023. Baladin, startup piemontese specializzata nella produzione di birra artigianale e fondata da Teo Musso, punta a creare una filiera agricola nazionale integrata. Questo processo inizia con la coltivazione delle materie prime, prosegue negli impianti di produzione e si conclude con una rete distributiva di proprietà. Nel 2024, ha completato una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, raccogliendo 5 milioni di euro in soli 6 giorni. BeDimensional, scaleup fondata all’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e specializzata nella produzione industriale di materiali innovativi bidimensionali come il grafene, ha ottenuto lo scorso ottobre un finanziamento di 20 milioni di euro tramite venture debt dalla Banca Europea per gli Investimenti. BetaGlue Technologies, azienda italiana di radioterapia chimica che sviluppa soluzioni innovative per il trattamento personalizzato dei tumori solidi, ha recentemente concluso un round di finanziamento da 8 milioni di euro. L’operazione è stata guidata da NEVA SGR e LIFTT, con la partecipazione di FinPosillipo (Gruppo Petrone), RoMED e Giovanni Cerutti. Biogenera, PMI innovativa di Bologna attiva nel settore delle biotecnologie farmaceutiche, ha raccolto 1 milione e oltre 583mila euro tramite una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd e si sta preparando per la quotazione in Borsa su Euronext Parigi. Con il progetto MyGenera, ha creato una piattaforma per lo sviluppo di una nuova generazione di farmaci. BionIT Labs, fondata in provincia di Lecce poco più di un anno fa e guidata da Giovanni Zappatore. La startup ha creato la prima mano bionica “su misura” al mondo, la “Adams Hand”. Quest’anno ha annunciato di aver concluso un round di finanziamento da 5,5 milioni di euro. BizAway, startup nel settore del travel tech fondata da Luca Carlucci e Flavio Del Bianco, specializzata nella prenotazione e gestione dei viaggi aziendali, ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro nel luglio 2023. Nel 2024, ha ricevuto un investimento di 35 milioni di euro da Mayfair Equity Partners, un investitore focalizzato su consumi e tecnologia. Blue Eco Line, startup con sede a Firenze, è la vincitrice del premio “mareAsinistra” assegnato durante SETE: 100 idee per cambiare il mondo. La startup sviluppa soluzioni tecnologiche per combattere l’inquinamento da plastica nei fiumi, grazie a due sistemi innovativi, River Eye e River Cleaner, che utilizzano l’intelligenza artificiale per monitorare e raccogliere i rifiuti plastici. Buddyfit, fondata da Giovanni Ciferri, Stefano Manzoni e Stefano Cortese, risponde alla crescente domanda di allenamenti flessibili senza restrizioni di luogo o orario e dal 2019 si occupa di home fitness. La startup ha ricevuto il supporto di Zlatan Ibrahimovic, che ha assunto il ruolo di Global Ambassador & Partner, e di Diletta Leotta. Capital Dynamics, asset manager e attore chiave negli investimenti in energie rinnovabili, nel 2024 ha chiuso un investimento da 185 milioni di euro per due dei più grandi progetti agrovoltaici italiani, che non ricevono sovvenzioni. Gli impianti, attualmente in costruzione, si trovano in Sicilia. Cardo AI, fintech specializzata in soluzioni tecnologiche avanzate per la finanza strutturata e il private debt, ha chiuso un round di finanziamento da 14,6 milioni di euro lo scorso novembre, guidato da Blackstone. La piattaforma gestisce asset per un valore di 40 miliardi di dollari, supportata da un team di 120 persone distribuite tra New York, Londra, Milano, Tirana e Pristina. Casavo, offre soluzioni per acquistare e vendere immobili. Quest’anno ha annunciato la conclusione di una nuova raccolta di capitale da 20 milioni di euro. Questo finanziamento, che segue il round di Serie D da 100 milioni di euro del 2022, contribuirà a rafforzare il piano industriale volto alla crescita del marketplace. Checksig, fintech con sede a Milano specializzata in soluzioni di trading e custodia per Bitcoin e criptovalute rivolte a investitori privati e istituzionali di alto profilo, ha annunciato a maggio la chiusura di un round Serie A da 2,7 milioni di euro. Finora ha raccolto complessivamente 5,1 milioni di euro, e grazie a questo nuovo finanziamento la sua valutazione è salita a 25 milioni di euro. Composite Research, azienda con sede a Torino e detentrice di 7 brevetti registrati in vari Paesi, opera in diversi settori, tra cui Oil&Gas, Automotive, Aerospace, Difesa, Healthcare e Edilizia. L’azienda sviluppa e brevetta soluzioni tecnologiche avanzate per il mondo industriale. Nel 2024 ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro da LIFTT. Contents.com, startup milanese specializzata nell’intelligenza artificiale generativa, ha creato una piattaforma di AI che supporta le aziende nella produzione di contenuti per le attività quotidiane, con l’obiettivo di accelerare i processi. All’inizio del 2024 ha chiuso un round di Serie B da 18 milioni di dollari. Cosmico, startup fondata nel 2020 da Francesco Marino, Matteo Roversi e Simone Tornabene, si propone di connettere i talenti digitali con le aziende in cerca di personale qualificato nel settore tech. A seguito della chiusura di un round di Serie A da 4 milioni di euro lo scorso aprile, la startup ora punta a consolidare la sua posizione in Italia e ampliare la sua community di talenti. Cryptosmart, exchange italiano ha sede a Perugia e opera su bitcoin, ethereum, criptovalute, token e asset digitali. Lo scorso aprile ha chiuso un aumento di capitale da 3,5 milioni di euro e ha acquisito IBX AG, una società specializzata nel mining di Bitcoin che gestisce miner di proprietà in Islanda, Canada e USA. Cubbit, startup bolognese che offre soluzioni di cloud storage, utilizza un sistema di crittografia e frammentazione dei dati per garantire una soluzione sicura e scalabile. Questo approccio permette di ridurre i costi di archiviazione e backup, abbattendo anche l’impatto ambientale. Nel 2024 ha concluso un round di finanziamento da 13,12 milioni di euro. Cyber Guru, piattaforma romana di formazione in sicurezza informatica fondata nel 2017, fornisce ai responsabili della sicurezza strumenti per gestire il rischio umano e ottenere la conformità con il minimo delle risorse. Lo scorso ottobre ha completato un round di Serie B da 23 milioni di euro. Data Masters, academy tecnologica italiana specializzata in formazione su AI e continuous learning, è stata fondata a luglio 2022 da Luigi Congedo, Francesco Cipriani e Vincenzo Maritati. Nel settembre 2023, la startup ha annunciato la chiusura di un seed round da 1,15 milioni di euro. Daze, startup bergamasca che sviluppa soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, con sedi anche a Madrid e Parigi, ha chiuso un round di Serie A da 15 milioni di euro nel 2024. Fondata da Giacomo Zenoni e Andrea Daminelli, imprenditori che si sono incontrati sui campi di atletica, la startup punta a crescere nel settore della mobilità elettrica. Doorway, piattaforma di equity investing co-fondata e diretta dalla CEO Antonella Grassigli, offre agli investitori l’opportunità di finanziare startup e PMI ad alto potenziale di crescita e con modelli di business sostenibili. All’inizio del 2024 ha chiuso un round di finanziamento superiore a 2,3 milioni di euro. Eoliann, fondata dalla data scientist Chiara Mugnai, si specializza nella stima dell’impatto economico dei danni causati da eventi climatici estremi, utilizzando dati satellitari e algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning. L’azienda mira a prevedere e gestire i rischi legati a questi eventi attraverso l’applicazione dell’AI. Everli, piattaforma italiana di spesa a domicilio fondata a Verona nel 2014 da Enrico Pandian (inizialmente chiamata “Supermercato24”), ha chiuso un aumento di capitale da 21 milioni di euro all’inizio del 2024. Ora punta all’espansione internazionale grazie a partnership con grandi gruppi della distribuzione organizzata. Exein, startup romana specializzata in cybersecurity per dispositivi IoT, è stata fondata da Gianni Cuozzo e si occupa di garantire la sicurezza informatica in ambito industriale, automobilistico e aerospaziale, collaborando con produttori di semiconduttori grazie all’intelligenza artificiale nell’edge computing. Nel 2024 ha concluso un round di finanziamento da 15 milioni di euro. Eye2Drive, PMI innovativa di Carrara fondata e guidata dall’ingegnere elettronico Monica Vatteroni, esperta in fisica con 20 anni di esperienza nella progettazione, sviluppa sensori di visione. Lo scorso novembre ha concluso un round di finanziamento da 1,5 milioni di euro. FidoCommercialista, startup che semplifica la gestione burocratica e fiscale per le partite IVA e gli imprenditori, è stata fondata nel 2020 da Nicola e Filippo Primieri. La piattaforma offre servizi fiscali online per utenti di qualsiasi regime fiscale. Nel mese di aprile 2024, ha completato un round di finanziamento da 1,2 milioni di euro. Flyted è una startup innovativa, guidata da Matteo Mastrangelo, che sviluppa e utilizza droni per creare gemelli digitali 3D di infrastrutture, edifici e aree di cantiere, impiegati nella progettazione, monitoraggio e manutenzione. Lo scorso novembre, ha concluso un round di investimento da 1 milione di euro. Foreverland, azienda pugliese specializzata nella produzione e commercializzazione di cioccolato a base di carruba, è stata fondata da Massimo Sabatini, Riccardo Bottiroli, Giuseppe D’Alessandro e Massimo Brochetta. Quest’anno ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 3,4 milioni di euro. Futura, startup ed-tech italiana, ha recentemente concluso il più grande round di investimento nel settore in Italia, un Serie A da 14 milioni di euro. Fondata nel 2020 da Andrea Chirolli, Francesco Salvatore e Lorenzo Pinto, la startup sviluppa modelli di AI per personalizzare i processi di apprendimento. Genespire, spin-off biotech dell’Istituto San Raffaele-Telethon, specializzata in terapia genica, sviluppa soluzioni terapeutiche per pazienti pediatrici affetti da malattie genetiche. Lo scorso settembre ha ottenuto uno dei finanziamenti più rilevanti per le startup italiane, pari a 46,6 milioni di euro. Glaut, startup che supporta i dipartimenti di marketing delle grandi aziende B2C con sondaggi conversazionali personalizzati, è stata co-fondata da Matteo Cera. Lo scorso aprile ha completato un round pre-seed da 1,32 milioni di euro, con l’intento di rafforzare il team, migliorare il prodotto e ampliare la piattaforma. Green Future Project, con sede a Milano, promuove soluzioni tecnologiche, hardware e software, per ridurre le emissioni, migliorare l’efficienza energetica e rendere la decarbonizzazione più economica e accessibile a tutti. Nel 2024, ha chiuso un round di 2,2 milioni di euro. Hlpy, startup fondata nel 2020 dal CEO Valerio Chiaronzi, esperto nel settore assicurativo e tecnologico, si occupa di assistenza stradale. Lo scorso settembre ha chiuso un round da 18 milioni di euro per acquisire la tedesca MySchleppApp, un attore digitale nel settore. IdentifAI, startup milanese fondata da Marco Ramilli, è specializzata nell’identificazione dell’origine di contenuti potenzialmente generati da AI, come strumento per contrastare le fake news e il deepfake. Recentemente ha chiuso un round seed da 2,2 milioni di euro, guidato da United Ventures. i-Foria Italia ha creato e brevettato una tecnologia innovativa che permette di riciclare il 100% dei rifiuti derivanti da prodotti assorbenti per l’igiene personale, come pannolini, trasformandoli in materie prime secondarie (materiale assorbente e plastica) riutilizzabili in nuovi processi produttivi. Nel 2024 ha completato un round di finanziamento da 1,7 milioni di euro. Illuminem, finalista del Community Award SIOS23 Winter, è una piattaforma che si occupa di monitorare e confrontare le performance ESG delle aziende. Fondata da Andrea Gori e con sede a Venezia, ha creato una rete focalizzata sul cambiamento climatico. Nel 2024 ha ottenuto un round di 2 milioni di euro. Indigo.ai, piattaforma di intelligenza artificiale lanciata nel 2016, utilizza chatbot e machine learning per migliorare l’esperienza clienti delle aziende. A gennaio 2024 ha annunciato la chiusura di un round di 2,5 milioni di euro, guidato dal Gruppo Vedrai, che aveva acquisito il 60% della società nel 2022. J4ENERGY, una realtà impegnata nella transizione energetica, utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare le industrie a ridurre costi e emissioni. A maggio 2024 ha concluso il suo primo aumento di capitale da oltre 1 milione di euro, puntando a sviluppare la tecnologia dell’AI Energy Co-Pilot e a potenziare il proprio team. Jampy, startup innovativa che sviluppa prodotti ecologici per il benessere degli animali, ha chiuso un round di pre-seed da 1 milione di euro all’inizio del 2024, guidato da 360 Capital. Fondata nel 2022 a Benevento da Rosa Scelsa e Federica Signoriello, l’azienda produce integratori per animali domestici e si occupa anche del settore beauty per pet. Joinrs ha creato una piattaforma digitale di recruiting che connette studenti universitari e profili junior con grandi aziende. Continuando a migliorare Joinrs AI, un’intelligenza artificiale che interpreta gli annunci di lavoro, la startup ha completato nel 2024 un round di investimento da 1,7 milioni di euro. Kleecks, startup italiana con sede a Londra e 30 dipendenti, ha sviluppato una piattaforma SaaS per ottimizzare le performance dei siti web, concentrandosi soprattutto nei settori del lusso e della moda. A ottobre ha concluso un round di finanziamento da 6,5 milioni di euro. K-Sport World, che sfrutta l’intelligenza artificiale per raccogliere, analizzare e gestire i dati nel settore calcistico, ha concluso all’inizio del 2024 un round di Serie A da 5 milioni di euro. Da oltre 15 anni, la società si dedica alla produzione di dispositivi indossabili e software per fornire informazioni cruciali a allenatori, preparatori atletici, direttori sportivi e dirigenti. Kurs Orbital, startup aerospaziale incubata in I3P e ESA BIC Turin, è stata fondata nel 2022 da Volodymyr Usov, ex direttore dell’Agenzia Spaziale Ucraina. All’inizio del 2024 ha completato un round seed da 3,7 milioni di euro. La sua missione è rendere accessibili le soluzioni di assistenza in orbita a un pubblico più ampio. Lab Evo, startup focalizzata sulla prevenzione della salute e del benessere, è stata fondata nel 2022 da Matteo Nobili. Utilizza tecnologie innovative per offrire check-up e test di laboratorio nel settore sanitario. Nel mese di agosto ha chiuso un round di finanziamento da 1 milione di euro. Limenet, azienda che ha sviluppato una tecnologia innovativa per rimuovere la CO2 dall’atmosfera e stoccarla nell’acqua di mare, ha annunciato ad agosto 2024 un aumento di capitale da 5 milioni di euro. A soli 18 mesi dalla sua fondazione, ha completato il primo impianto industriale a Augusta. LimoLane, con sede a Milano e uffici in Francia e Regno Unito, è guidata da Francesco Righetti e fondata da Fabio Nalucci. Nel 2024 ha ottenuto uno dei round di investimento più rilevanti tra le startup italiane, raccogliendo 35 milioni di euro. Fondata tre anni fa, LimoLane offre soluzioni di mobilità premium per clienti aziendali. Mapo Tapo, startup nel settore traveltech fondata a Milano alla fine del 2020, è stata creata da Daniele Calvo Pollino (ex-Amazon), Alessia Fontanari (ex-McKinsey, Doctolib), Antonio Cambise (Chief Product Officer e Go-to-Market) e Alfredo Lanzetta (Chief Technology Officer). La piattaforma collega gli appassionati di sport outdoor a viaggi sportivi in tutto il mondo. Nel mese di settembre, ha concluso un round seed da 1,15 milioni di euro. Medical Microinstruments, fondata a Pisa nel 2015, ha sviluppato la prima piattaforma robotica per la microsutura in chirurgia aperta utilizzando microstrumenti da polso. Questa soluzione consente al chirurgo di scalare i movimenti e ridurre il tremore. All’inizio del 2024, ha completato il round di finanziamento più grande nel settore della microchirurgia, pari a 104,58 milioni di euro. Mela Works, fondata da Riccardo Chiarelli, Francesco Putignano ed Emanuele Zamponi, ha sviluppato una soluzione digitale per ottimizzare la gestione delle attività nei cantieri tramite un’app. Nel mese di settembre, ha annunciato la chiusura di un round di 2,4 milioni di euro, con CDP Venture Capital come lead investor. MicThera, startup biotech con sede a Lodi, è specializzata nello sviluppo di terapie innovative per il cancro alla prostata, utilizzando microrganismi benefici. A maggio, ha chiuso un round di finanziamento da un milione di euro, destinato a sviluppare nuovi trattamenti per le malattie oncologiche. Muffin, fintech con sede a Torino che offre soluzioni di finanza agevolata integrate con AI, ha chiuso a giugno un round pre-seed da 3,2 milioni di euro. L’azienda intende ora ampliare la piattaforma con nuovi servizi e strumenti di intelligenza artificiale per la finanza agevolata. Movopack, startup milanese fondata da Tomaso Torriani (Ceo), Alberto Cisco (Cco) e Andrea Cipollone (Coo), fornisce imballaggi riutilizzabili alle piattaforme di e-commerce. Quest’anno, ha chiuso un round di finanziamento da 2,3 milioni di euro, guidato dal fondo italo-francese 360 Capital. Newcleo, la scaleup nel settore del nucleare pulito con sede a Londra e guidata da Stefano Buono, ha chiuso un round di 135 milioni di euro nell’ambito di un aumento di capitale complessivo da un miliardo, lanciato lo scorso anno. Fondata nel 2021, ha raccolto finora 535 milioni e ha in programma un piano di investimenti di 133 milioni in Italia. NExT, piccola e media impresa di Padova fondata nel 2017, è specializzata nella progettazione e sviluppo di un sistema di mobilità con veicoli elettrici modulari robotizzati. Quest’anno ha ottenuto un investimento di 1,25 milioni di euro. Fondata da Tommaso Gecchelin, l’azienda ha presentato i suoi primi due prototipi a grandezza naturale al World Government Summit di Dubai nel 2018. Nuvola Zero, startup foodtech fondata nel 2021 da Cesare De Stefano, Sabrina Venturelli e Sonia Ruggiero, ha brevettato una “farina non farina”, una combinazione innovativa di proteine e fibre vegetali. Specializzata nella produzione di alimenti senza carboidrati, zuccheri, lattosio, lieviti e glutine, ha recentemente concluso un round di finanziamento da 1,4 milioni di euro. Jet HR, startup che ha creato una piattaforma per la gestione del personale, dalla gestione degli stipendi alla contrattualizzazione, ha ottenuto nel 2023 un finanziamento pre-seed da 4,7 milioni di euro e quest’anno un investimento di 12 milioni di euro guidato da Picus Capital. Octostar, startup italo-irlandese specializzata in cyber-intelligence investigativa e decisionale, ha recentemente ricevuto un finanziamento di 2 milioni di euro. L’obiettivo degli investitori è sostenere la crescita di Octostar nei settori della robotica e della cybersecurity. Ogyre ha sviluppato la piattaforma digitale “Fishing For Litter”, un’iniziativa orientata a coinvolgere la comunità nella tutela dei mari e degli oceani, promuovendo un approccio partecipativo per la rigenerazione ambientale. Collaborando con Knobs, la piattaforma punta a garantire l’integrità della raccolta dei rifiuti e la registrazione dei dati su blockchain. PhotonPath, spin-off deeptech del Politecnico di Milano con sedi a Milano e Trento, è attiva nel campo della fotonica integrata. Grazie ai suoi innovativi moduli plug-and-play, l’azienda punta a potenziare lo sviluppo dei suoi strumenti. A luglio ha ottenuto un investimento di 1 milione di euro. Qromo, fintech milanese fondata nel 2020 da Francesco Basile, mira a digitalizzare e semplificare i processi nel settore del Food Retail e Ho.Re.Ca. Ad aprile ha concluso un secondo round di investimento, con un aumento di capitale di quasi 1 milione di euro, raggiungendo una valutazione di mercato di circa 8 milioni di euro. Radical Storage, piattaforma online che permette ai viaggiatori di depositare i propri bagagli temporaneamente sfruttando spazi inutilizzati in esercizi commerciali in tutto il mondo, ha concluso un round di Serie A da 7 milioni di dollari (circa 6,66 milioni di euro), di cui più di 2 milioni di dollari sono stati raccolti tramite la piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd. Reefilla, startup fondata a Torino nel 2021 da Marco Bevilacqua, Pietro Balda e Gabriele Bergoglio, sviluppa soluzioni per l’immagazzinamento di energia e la generazione di energia mobile, con un focus sulle batterie di seconda vita. Recentemente ha completato un aumento di capitale da 4,5 milioni di euro. Renewcast, azienda innovativa italiana che utilizza soluzioni di intelligenza artificiale per le previsioni sulla generazione di energia eolica, ha annunciato la chiusura del suo secondo round di finanziamenti, ottenendo circa 2 milioni di euro. Con questo investimento, il totale dei fondi raccolti da Renewcast ammonta a circa 3 milioni di euro, includendo il seed round concluso a dicembre 2023. Rent2Cash, startup che ha sviluppato algoritmi per analizzare la situazione degli immobili, dei contratti di locazione, dei proprietari e degli affittuari, ha chiuso un round pre-seed da 3 milioni di euro lo scorso luglio e ha avviato una cartolarizzazione con il supporto di Banca Finint. Restorative Neurotechnologies, startup palermitana che sviluppa terapie digitali e un dispositivo medico per la riabilitazione cognitiva, come memoria e linguaggio, ha chiuso a novembre un round di Serie A da 3 milioni di euro. Ora punta all’internazionalizzazione e a velocizzare il suo ingresso nel mercato. Restworld, nata a Torino, facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore Ho.Re.Ca. Ha recentemente concluso un round seed da 1 milione di euro, con una valutazione pre-money di 4 milioni di euro. Ora si concentra sullo sviluppo di una nuova versione della piattaforma per soddisfare le esigenze di una clientela più ampia. Shifton, fondata a Milano da Emanuel Ingrao, è una realtà che offre consulenza alle grandi organizzazioni per comprendere e interpretare le necessità degli utenti all’interno delle smart city, che si tratti di RSA, scuole o spazi urbani complessi, contribuendo alla riqualificazione del tessuto urbano. Sibill, startup fondata da Mattia Montepara (CEO), Lorenzo Liguori (Chief Product Officer) e Dario Prencipe (Chief Data Officer), si dedica a risolvere le problematiche contabili e amministrative delle PMI italiane, partendo dalla semplificazione dei processi interni, della comunicazione e della raccolta delle informazioni. Nel 2024 ha completato una raccolta di capitale pari a 6,2 milioni di euro. Skillvue è una startup che, grazie all’intelligenza artificiale, ha creato una piattaforma per la valutazione delle competenze di candidati e dipendenti, coprendo il recruitment, lo sviluppo dei talenti e la mobilità interna. La piattaforma è particolarmente utilizzata nei settori del retail, GDO, banking e insurance. A settembre ha raccolto 2,5 milioni di euro in un round di finanziamento. Space Product and Innovation (SPiN), con sede a Frascati (Roma), è specializzata in soluzioni innovative e modulari nel settore aerospaziale. All’inizio del 2024 ha completato un round di finanziamento da 1,63 milioni di euro. La sua proposta si basa sulla modularità per i produttori di satelliti, con l’obiettivo di ridurre i costi di progettazione, produzione e i tempi di integrazione. Starting Finance, startup ideata da Marco Scioli ed Edoardo Di Lella, si occupa di educazione finanziaria e ha attratto una community di oltre 1,3 milioni di utenti. A luglio ha chiuso un aumento di capitale da 1,5 milioni di euro, completando una raccolta complessiva di 2,5 milioni di euro avviata nel 2023. STEMA, piattaforma che supporta gli ingegneri nell’automazione e nella ricerca di profili STEM, ha annunciato nel 2024 di aver concluso un round di finanziamento da 1,6 milioni di euro con United Ventures, un fondo di venture capital focalizzato su investimenti in startup tecnologiche. StepsConnect, specializzata nei settori retail, GDO, hospitality e fashion, offre una piattaforma digitale multicanale che aiuta le aziende a reclutare rapidamente candidati qualificati tra la GenZ e i Millennials. A marzo 2024 ha annunciato di aver chiuso un round di investimento da 1 milione di euro. Talet-e, startup con sede a Messina e fondata dal consigliere delegato Marco Dau insieme a Sertac Yeltekin, Paolo Gagliardo, Claudio Cesario, Michelangelo Liguori, Pierluigi Vinciguerra, Antonello Corrado e Federico Giannandrea, si occupa di dare nuova vita agli scooter. Nel 2024 ha completato un round di finanziamento da 2,6 milioni di euro. Tau Group, una startup torinese specializzata in cavi e componentistica per motori elettrici, offre soluzioni per diversi settori, tra cui automotive, energia e agritech. Nel febbraio 2023 ha chiuso un round di Serie B da 9 milioni di euro, seguito a novembre 2024 da un finanziamento di 1,5 milioni di euro. The Okapi Network, una startup greentech con sedi a Bergamo e Roma e fondata da Cristina Mollis, ha concluso a febbraio un aumento di capitale da 1 milione di euro. La sua offerta principale è R5 Living, un brand ecologico per la pulizia della casa e della persona. TrueScreen è un’azienda specializzata in cybersecurity, che fornisce soluzioni per l’acquisizione, la firma e la gestione di dati con valore legale e probatorio. I suoi servizi sono rivolti a banche, assicurazioni e multinazionali, garantendo l’autenticità e l’immodificabilità dei contenuti digitali. Nel 2024 ha chiuso un round da 2,4 milioni di euro. Ventive, una società di consulenza e investimento per startup innovative, ha chiuso un round di 2,4 milioni di euro all’inizio del 2024. Fondata nel 2019 da Roberto Sfoglietta, prevede di lanciare un altro round da 5 milioni di euro nel 2025, con l’obiettivo di espandersi nel mercato europeo, creando un ponte tra l’Italia e altri paesi dell’UE. Vitesy, un progetto nato dalle menti di Paolo Ganis, Alessio D’Andrea e Vincenzo Vitiello, si concentra sulla realizzazione di soluzioni green e tecnologiche per il benessere delle persone, come vasi hi-tech e purificatori per frigo. A settembre 2024 ha concluso un round di investimento da 4 milioni di euro, guidato dal Fondo Rilancio Startup. Volta Software ha completato un round pre-seed da 6 milioni di euro nel 2024. La sua piattaforma centralizzata, basata sull’intelligenza artificiale, supporta i processi di vendita all’ingrosso, dalla gestione del magazzino alla creazione dei cataloghi e gestione degli ordini. Aiuta le aziende a digitalizzare e automatizzare le vendite di distributori e grossisti, migliorando efficienza e competitività. Voidless, startup deeptech di Assago (Milano), sviluppa macchinari industriali per la produzione di scatole e imballaggi personalizzati. A febbraio 2024 ha chiuso un round seed da 2,2 milioni di euro. I suoi macchinari “box on demand” sono già operativi nei magazzini per creare imballaggi su misura in base alle esigenze di spedizione. WeShort, fondata da Alessandro Loprieno, è una piattaforma dedicata al “cinema breve”, che offre una selezione settimanale di oltre 500 cortometraggi provenienti da tutto il mondo. La piattaforma si rivolge sia agli utenti finali sia al mercato B2B, con contenuti esclusivi tramite WeShort Originals. Wesii, startup che si è sviluppata nell’ecosistema Wylab, è specializzata nel telerilevamento tramite droni e veicoli aerei senza pilota. Fondata nel 2016 a Chiavari da Mauro Migliazzi, esperto in Scienze Ambientali, nel marzo 2024 ha completato un round di 2,8 milioni di euro. WiData, vincitrice del SIOS24 Sardinia, è un’azienda tecnologica innovativa che sviluppa soluzioni di monitoraggio per smart city. Grazie ai suoi sensori di alta precisione e una dashboard intuitiva, permette di monitorare flussi di persone, parametri meteo e affollamento in tempo reale. Wise, scaleup nel settore dei dispositivi medici, sviluppa elettrodi impiantabili avanzati per neuromonitoraggio, neuromodulazione e interfaccia cervello-macchina. Durante l’estate del 2024, ha completato un round di finanziamento da 25 milioni di euro. WithLess, startup con sede a Bergamo, offre soluzioni software per il management dei team finanziari. Utilizzando l’intelligenza artificiale, ottimizza i costi e struttura i processi di procurement. Nel 2024 ha chiuso un round di finanziamento da 3 milioni di euro. Wopta Assicurazioni, insurtech fondata nel 2021, è una MGA che offre soluzioni assicurative per imprese e professionisti. Nel 2024 ha chiuso un round di Serie A da 4,1 milioni di euro, portando il totale raccolto a quasi 8 milioni di euro. WSense, startup deeptech con tecnologie brevettate per comunicazioni wireless sottomarine, raccoglie dati subacquei utili per il monitoraggio di infrastrutture critiche, la transizione energetica e il monitoraggio ambientale. Nel 2023 ha completato un round di Serie A da 9 milioni di euro. xFarm Technologies è una startup agritech focalizzata sulla digitalizzazione del settore agroalimentare. Dopo aver raccolto 17 milioni di euro in un round di Serie B nel 2022, ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro a febbraio 2023. Quest’anno, ha completato un round di 36 milioni di euro. Con un team di oltre 100 persone, supporta 450.000 aziende in più di 100 filiere a livello globale. YoyoMove, fondata nel 2022 a Torino da Sergio e Giorgio Brizzo e Giorgio Gorelli, è una startup che offre servizi di noleggio auto a lungo termine. Utilizzando strategie di digital marketing e vendita online, ha chiuso un round di finanziamento da 1 milione di euro lo scorso ottobre. Zefi.ai, guidata da Aurora Maggio, è una startup specializzata in data analysis per le imprese, utilizzando strumenti di Intelligenza Artificiale. Ha recentemente completato un round pre-seed da 1,6 milioni di euro. La piattaforma aiuta le aziende a identificare opportunità di crescita e riduzione dei costi, migliorando la conoscenza dei clienti.

La giuria a chi assegnerà il premio per la migliore startup del 2024? Non ci resta che attendere e seguire l’evento SIOS24 Winter il 17 dicembre a Milano.