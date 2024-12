Quest’anno la finale si terrà durante il SIOS24 Winter Edition il 17 dicembre a Palazzo Mezzanotte, Milano.

Le quattro Startup finaliste

Dopo una competizione serrata, sono quattro le startup che si contenderanno il titolo di vincitrice del Community Award 2024:

Laheq Halak: piattaforma che combatte gli sprechi alimentari mettendo in contatto consumatori e venditori locali. 20Seconds: social network che connette lavoratori e aziende con videoclip di 20 secondi. Bloom Labs: tecnologia avanzata per ottimizzare luce, temperatura e umidità nella coltivazione dei fiori. Organoids Factory Lab: startup innovativa focalizzata su materiali organici per soluzioni ecosostenibili.

Queste realtà rappresentano l’eccellenza dell’innovazione e saranno premiate in base al voto del pubblico e al giudizio di esperti del settore.

Come funziona il premio?

Le startup sono state selezionate attraverso un sistema di votazione pubblica e un accumulo di punti extra ottenuti con iniziative social e partecipazione agli eventi organizzati da SIOS24. Tra queste attività spiccano:

Pubblicazione di post e selfie con tag specifici.

Partecipazione agli eventi SIOS24 a Roma e Cagliari.

Condivisione di storie Instagram con gli hashtag ufficiali (#SIOS24, #CommunityAward2024).

Questa combinazione di engagement e innovazione ha portato alla selezione delle quattro finaliste, che ora attendono il verdetto finale.

Perché partecipare al Community Award?

Il Community Award non è solo un premio: è un’occasione per le startup di crescere, farsi conoscere dal grande pubblico e attrarre potenziali investitori. Durante l’evento di premiazione, sarà eletta anche la “Startup dell’anno”, scelto da una giuria di esperti, rendendo il palcoscenico di SIOS24 un punto di incontro per innovatori e visionari.