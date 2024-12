SIOS24 Winter: tutte le novità sull'evento 'INTELLIGENZE Fatte in Italia' a ...

SIOS24 Winter: tutte le novità sull'evento 'INTELLIGENZE Fatte in Italia' a ...

Torna a Milano, il 17 dicembre, SIOS24 Winter, il più grande evento su innovazione e startup organizzato da StartupItalia, presso Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari 6. Con l’evento ‘INTELLIGENZE Fatte in Italia’ si celebra il connubio tra innovazione tecnologica e capitale umano.

SIOS24 Winter: INTELLIGENZE Fatte in Italia

L’edizione invernale 2024 si concentrerà sulle ‘INTELLIGENZE Fatte in Italia’: profili e tecnologie che nascono nei distretti italiani e si collegano ai principali hub globali. Un’occasione per riflettere su come l’Italia stia innovando sia a livello locale che internazionale.

La quinta edizione di SIOS ha esplorato il tema delle ‘Intelligenze’, iniziando da Cagliari con SIOS24 Sardinia, proseguendo a Roma con SIOS24 Summer e arrivando a Firenze con SIOS24 Florence. La tappa conclusiva si terrà martedì 17 dicembre a Milano, in Piazza Affari, in collaborazione con Borsa Italiana, negli spazi di Palazzo Mezzanotte.

Come per ogni evento di SIOS, anche questa ‘winter edition’ sarà un’opportunità di incontro e condivisione di idee e progetti: una giornata di approfondimento con focus primario sull’Intelligenza Artificiale.

Il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi direttamente con acceleratori internazionali, università e grandi imprese impegnate in progetti di Open Innovation, tra cui PLAI – Mondadori Group Accelerator. Inoltre, potrà assistere agli interventi di ospiti speciali come Pablo Trincia, che discuterà della post-verità in relazione all’AI e alla crescente necessità di una lettura critica dei contenuti, e Giorgia Fumo, che offrirà la sua visione su innovazione e mondo del lavoro, unendo la prospettiva di ingegnera e startup comedian. Il Team Luna Rossa, vincitore della Puig Women’s America’s Cup, condividerà la sua esperienza, insieme a molti altri ospiti.

SIOS24 Winter, INTELLIGENZE Fatte in Italia: ecco come si strutturerà la giornata

I cancelli apriranno dalle 9:00 alle 9:45, con i saluti finali previsti per le 19:00, rendendo così la giornata ricca di contenuti. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la registrazione sulla pagina ufficiale.

Durante la mattinata, sarà presentato il report annuale sugli investimenti in Italia, redatto da StartupItalia in collaborazione con Unicredit, e analizzato da un panel di VC e investitori.

Nel pomeriggio, verranno assegnati il premio alla Startup dell’Anno, selezionata dalla giuria di SIOS, composta da 150 esperti, e il Community Award, attribuito grazie ai voti del pubblico, alle realtà che si sono maggiormente distinte negli ultimi dodici mesi.

In conclusione della giornata, saranno conferiti il Premio Innovazione e Futuro di BNL BNP Paribas e il Valore Responsabile Special Award da Mediobanca.

SIOS24 Winter, INTELLIGENZE Fatte in Italia: le novità di questa edizione

In questa edizione di SIOS24 Winter, per la prima volta, si ospiterà la premiazione del Global Startup Program, la call internazionale di ITA, Italian Trade Agency, che ha selezionato 60 startup per un percorso di accelerazione internazionale. Una delle 12 finaliste dell’edizione 2024 avrà l’onore di rappresentare l’Italia al Viva Technology di Parigi del prossimo giugno.

Tra gli altri momenti clou della giornata, anche Build Your Future di Intesa Sanpaolo, il programma di eventi in ambito Education ideato da Elisa Zambito Marsala, che sta coinvolgendo oltre 10.000 studenti nelle principali città italiane. Il programma mira ad approfondire i trend trasformativi dell’economia e della società, oltre alle competenze chiave per affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Accanto al main stage, SIOS24 Winter avrà un secondo palco dedicato all’empowerment femminile e alla parità di genere, curato dalla community di Unstoppable Women, con testimonianze di rilievo. Tra gli ospiti della giornata, la Beauty Creator Aisha El Ayoubi, terrà un talk sulla creator economy e i suoi sviluppi futuri, insieme alla presentazione di un caso di successo in collaborazione con Veralab.

Radio 105, radio ufficiale di SIOS, sarà presente con il corner dedicato all’iniziativa ‘Call Me’. In questo set, gli startupper potranno registrare un video di 105 secondi per raccontare la loro storia. I fondatori dei progetti più interessanti avranno l’opportunità di essere ospitati nella stagione 2025 della rubrica radiofonica ‘105 Startup’ e di concorrere per il Radio 105 Special Award 2025, che sarà assegnato durante SIOS25 Winter a Milano.