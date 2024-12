SIOS24, Pablo Trincia: il punto di vista di un futuro Startupper 

Pablo Trincia, autore e podcaster, sottolinea il legame tra l’arte della narrazione e il mondo delle startup, evidenziando come, fin dalla loro fondazione, queste ultime debbano raccontarsi al mercato per presentarsi e affermarsi.

Pablo Trincia affronta il tema del fallimento offrendo una prospettiva ottimista e un messaggio di perseveranza: non bisogna mai smettere di mettersi in gioco. Nella partita della vita, a volte si vince e a volte si perde, ma nulla è più difficile da sopportare del rimpianto di non averci mai provato.