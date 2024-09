I lavoratori pubblici andranno in pensione all'etÃ  di 70 anni, tuttavia vi Ã¨ un limite stabilito.

La nuova strategia prevede che i lavoratori statali potranno andare in pensione a 70 anni, tuttavia, ci sarà un limite alla pensione. È previsto un limite del 10% della spesa totale per le nuove assunzioni. I dipendenti statali potranno andare in pensione a 70 anni se svolgono specifiche funzioni, quali tutoraggio e accompagnamento o per soddisfare esigenze funzionali non altrimenti soddisfate. Questa opzione sarà volontaria, ma richiederà l’approvazione dell’amministrazione, permettendo in questo modo una riduzione delle spese. Questo si evince dalla bozza del piano di misure per la manovra elaborato dal ministero della Pa.