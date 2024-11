La festa di Halloween in Italia

Halloween, una tradizione che ha origini anglosassoni, ha trovato un posto speciale anche nel cuore degli italiani. Ogni anno, il 31 ottobre, le strade si riempiono di persone travestite in modi sempre più creativi e spaventosi. Non solo i bambini, ma anche gli adulti si divertono a indossare costumi che spaziano da streghe e vampiri a personaggi più moderni e bizzarri. La celebrazione di Halloween è diventata un vero e proprio fenomeno culturale, con eventi e feste che attirano sempre più partecipanti.

I costumi delle celebrità italiane

Le celebrità italiane non sono da meno quando si tratta di festeggiare Halloween. Molti di loro condividono sui social i loro travestimenti, creando un vero e proprio spettacolo di creatività. Quest’anno, Elisabetta Gregoraci ha catturato l’attenzione con un costume da diavoletta sexy, caratterizzato da un frontino con corna e un trucco che esaltava i colori del suo vestito. Anche Federica Nargi ed Elisabetta Canalis hanno optato per un look coordinato con le loro bambine, indossando frontini con corna adornati da fiori rossi, un’idea che ha riscosso grande successo tra i follower.

Le scelte di costume più discutibili

Non tutti i travestimenti, però, hanno colpito nel segno. Chiara Ferragni, pur sfoggiando un corpetto nero scollato, avrebbe potuto osare di più con il trucco, aggiungendo dettagli come cicatrici finte per rendere il suo look più adatto alla festa. Anche la sorella Valentina ha scelto un abito da principessa ispirato a “The Princess Diaries”, ma molti hanno notato che non si adattava perfettamente allo spirito di Halloween. Altre celebrità, come Caterina Balivo e Clizia Incorvaia, hanno optato per il personaggio di Mercoledì Addams, ma il risultato finale è stato considerato poco originale.

Costumi di coppia e ispirazioni famose

Tra i costumi di coppia, Gigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono travestiti da sposi cadavere, un’idea che ha suscitato l’ammirazione di molti. Paola Turani ha invece scelto di interpretare Minerva McGranitt, accompagnata da Hagrid, dimostrando che le ispirazioni cinematografiche possono essere un’ottima scelta per Halloween. Infine, Tommaso Marini e Sophia Berto hanno optato per un look punk, dimostrando che la creatività non ha limiti quando si tratta di travestimenti.