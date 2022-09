Ian si rafforza e si abbatte sulla Florida, venti fino a 220 km/h

Roma, 28 set. (askanews) – Palme piegate dal vento a Port Charlotte, Florida, per il passaggio dell’uragano Ian che ora si dirige verso il Sud-ovest dopo essersi rafforzato fino a diventare una tempesta di Categoria 4. I meteorologi hanno messo in guardia per la tempesta pericolosa con venti “devastanti” che ha lasciato milioni di persone senza corrente a Cuba.

Emessi ordini di evacuazione obbligatoria in una dozzina di contee costiere, mentre l’evacuazione volontaria è stata raccomandata in molte altre.

Il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti ha dichiarato che “Ian si è rafforzato fino a diventare un uragano di categoria 4 estremamente pericoloso”, precisando che i venti massimi sono aumentati fino a quasi 220 km/h.