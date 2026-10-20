"E' identica al papà", la vita lontana dai riflettori

Sophie è la figlia di Pietro Taricone, tragicamente scomparso a soli 35 anni in un incidente col paracadute, e dell'attrice Kasia Smutniak e ha scelto di vivere una vita lontano dai riflettori.

E’ identica al papà. Se si guarda una foto di Sophie non si può che rivedere l’indimenticato volto di suo padre, Pietro Taricone, protagonista della prima edizione del Grande Fratello e scomparso tragicamente a soli 35 anni in un incidente col paracadute. Ma, cosa fa oggi Sophie?

Pietro Taricone, la figlia Sophie è identica a lui

Era il 2010 quando Pietro Taricone è morto in un tragico incidente col paracadute, a soli 35 anni. La sua morte ha cambiato per sempre la vita dell’allora sua compagna, l’attrice Kasia Smutniak, e di loro figlia, Sophie, nata nel 2004 e che all’epoca dell’incidente del padre aveva solamente 6 anni. Oggi Sophie a 22 anni ed è identica a suo padre, basta infatti guardare una suo foto per rivedere il volto di Pietro.

Nonostante sia figlia di due volti noti dello spettacolo, Sophie ha scelto di vivere una vita lontano dai riflettori. Ma, di cosa si occupa? Scopriamolo insieme.

Pietro Taricone, cosa fa oggi nella vita la figlia Sophie?

Sophie Taricone, nata a Roma nel 2004 dall’amore tra Kasia Smutniak e Pietro Taricone, ha oggi 22 anni e ha scelto una vita lontana dai riflettori, nonostante sia figlia di due volti noti del mondo dello spettacolo.

Sophie ha scelto una vita all’insegna della riservatezza. La stessa Kasia, dopo la morte di Pietro, ha voluto proteggere la privacy della figlia, che all’epoca era ancora solamente una bambina. Niente recitazione per Sophie, che segue le sue passioni, ovvero la pittura e la fotografia. La giovane ha infatti studiato al Paris College of Art e all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Il suo percorso comprende anche esperienze espositive in Italia e all’estero. Parallelamente, la 22enne è anche appassionata di moda, passione che condivide con la madre. Sophie ha anche partecipato come voce narrante al documentario “Mustang“, presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2026. Il progetto accompagna il viaggio in Nepal compiuto dai suoi genitori nel 2003.