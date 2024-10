Rapporto ONU: 2023, anno con minor piovosità in trent'anni, crisi idrica globale in aumento

Il 2023 verrà ricordato come l’anno con la minor piovosità degli ultimi trent’anni, secondo un report dell’agenzia meteorologica delle Nazioni Unite. Questo studio esamina le condizioni delle risorse idriche a livello globale, rivelando che le temperature record del 2022 hanno contribuito all’evaporazione di fiumi e laghi. Il Sud America è stato particolarmente colpito, subendo la siccità più grave degli ultimi trentatré anni. Il Rio delle Amazzoni ha visto una diminuzione del 90% nel recente trimestre, scendendo di oltre cinque metri, e anche il lago Titicaca ha raggiunto livelli critici mai registrati prima. Gli esperti sono allarmati anche per i ghiacciai, i quali hanno registrato la più significativa perdita di massa in cinquant’anni, creando un allarme per la sicurezza idrica di milioni di persone e contribuendo all’innalzamento del livello del mare. Secondo le stime dell’Organizzazione meteorologica mondiale, oltre 3 miliardi di individui a livello globale affrontano carenze idriche per almeno un mese all’anno, con la proiezione che questo numero possa aumentare a 5 miliardi entro il 2025. Le Nazioni Unite sollecitano un monitoraggio più attento di questa situazione, al fine di comprendere meglio gli effetti dei cambiamenti climatici e supportare Stati e organizzazioni nell’adozione di strategie efficaci