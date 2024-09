Il brutto tempo ha portato con sé forti piogge e venti che hanno raggiunto i 105 Km/h in Alessandria.

Secondo le stime dell’Arpa (Agenzia Regionale dell’Ambiente) del Piemonte, che ha emesso un avviso di allerta gialla per cause imputabili a fenomeni idrogeologici localizzati, la provincia di Alessandria ha riscontrato inondazioni stradali nelle aree di Tortonese, Casalese e Valenzano a causa di scarichi fognari bloccati. Tali eventi hanno causato inevitabili complicazioni alla circolazione, per cui è stato richiesto di usare grande cautela. I vigili del fuoco sono stati chiamati anche a Gavi per controllare un tetto in condizioni di rischio. Oltre a potenti temporali, c’erano anche forti raffiche di vento, con la stazione meteorologica di Capanne di Cosola (Alta Val Borbera, al limite con la Liguria) che ha registrato velocità di 105,1 chilometri all’ora. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, le attività programmate per ‘La Domenica Sportiva’ a Castelnuovo Scrivia, ancora nel Tortonese, e l’esperienza in mongolfiera al motor-show di beneficenza ‘Memorial Cristian Zucconi’ a Bassignana, nel Valenzano, sono state posticipate.