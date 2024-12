Un amore tormentato

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ha sempre suscitato interesse e curiosità. Conosciutisi all’interno della casa del “Grande Fratello”, i due hanno vissuto alti e bassi, caratterizzati da incomprensioni e riavvicinamenti. Tuttavia, la recente denuncia di stalking da parte di Bortuzzo ha gettato un’ombra su quella che sembrava essere una storia d’amore, rivelando dinamiche più complesse e preoccupanti.

Le dichiarazioni delle sorelle Selassié

Dopo la denuncia, le sorelle di Lulù, Jessica e Clarissa, hanno deciso di intervenire sui social per rassicurare i fan e chiarire la situazione. In un lungo messaggio, hanno espresso la loro preoccupazione per la salute mentale della sorella, sottolineando che sta affrontando un momento difficile. Hanno anche ringraziato coloro che hanno scelto di non commentare la vicenda, invitando a rispettare la privacy della giovane. Questo intervento ha suscitato un ampio dibattito online, con molti utenti che si sono schierati a favore di Lulù, mentre altri hanno espresso solidarietà a Bortuzzo.

Le accuse di stalking

La denuncia di Bortuzzo è stata dettagliata e preoccupante. Nella documentazione, il nuotatore ha dichiarato di temere per la propria incolumità, sostenendo che Lulù lo avrebbe pedinato e, in alcune occasioni, avrebbe alzato le mani contro di lui. Queste affermazioni hanno sollevato interrogativi sulla natura della loro relazione e sulla possibilità di comportamenti abusivi. Il caso ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, portando a una riflessione più ampia sulle dinamiche di controllo e stalking nelle relazioni moderne.

Le conseguenze legali

Attualmente, Lulù Selassié è sottoposta a misure restrittive, tra cui l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, che limita la sua libertà di movimento e interferisce con la sua carriera di influencer. Le indagini sono in corso e il giudice ha fissato un’udienza per esaminare il caso. Nel frattempo, Bortuzzo si sta godendo una vacanza alle Seychelles, lontano dalle polemiche, mentre la situazione legale di Lulù rimane incerta. Questo scenario complesso mette in luce le sfide che molte persone affrontano quando si trovano coinvolte in relazioni tossiche e le difficoltà nel cercare giustizia.