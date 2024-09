Il clima avverso si fa di nuovo sentire, con nove regioni in stato di allerta gialla.

Il maltempo è in arrivo e per domani è prevista un'allerta gialla in nove regioni. Le precipitazioni e temporali, inizieranno dalla sera di oggi, interessando le regioni del Nord-Ovest e la Toscana, successivamente, durante la giornata di domani, si muoveranno verso il Nord-Est e parte del Centro....

Il maltempo è in arrivo e per domani è prevista un’allerta gialla in nove regioni. Le precipitazioni e temporali, inizieranno dalla sera di oggi, interessando le regioni del Nord-Ovest e la Toscana, successivamente, durante la giornata di domani, si muoveranno verso il Nord-Est e parte del Centro. Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha rilasciato un allarme per condizioni climatiche sfavorevoli. A partire da stasera, le tempeste colpiranno la Liguria e quindi, dalle prime ore di domani, il Piemonte, l’Emilia-Romagna e la Toscana, seguite da Lombardia, Veneto e, nel pomeriggio, il Friuli Venezia Giulia, le Marche, l’Umbria e il Lazio. È possibile anche la presenza di grandinate locali e forti raffiche di vento. Considerando i fenomeni climatici previsti, è stata decretata un’allerta arancione per il rischio di temporali e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e Lombardia, e su tutto il Friuli Venezia Giulia. Un’allerta gialla è stata invece emessa per il resto della Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Umbria e un tratto della Sardegna, Marche e Piemonte.