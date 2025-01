Un clima sempre più pesante

La Giornata della memoria, che si celebra il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto, si avvicina in un contesto di crescente tensione sociale e divisione. Quest’anno, il clima è particolarmente pesante, non solo per le polemiche legate agli insulti antisemiti rivolti alla senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz, Liliana Segre, ma anche per le scelte della Comunità ebraica di disertare alcuni eventi simbolici. Questo comportamento solleva interrogativi sul significato e sull’importanza di questa giornata, che dovrebbe rappresentare un momento di riflessione e unità.

Le polemiche recenti

Le recenti polemiche hanno messo in luce un problema più profondo: l’antisemitismo è tornato a manifestarsi in forme preoccupanti. Gli insulti e le minacce rivolti a figure pubbliche come Liliana Segre non sono solo attacchi personali, ma rappresentano un attacco alla memoria collettiva e alla dignità di milioni di vittime. La senatrice, simbolo di resistenza e di lotta contro l’odio, si trova a dover affrontare un clima ostile che sembra negare il passato e minacciare il futuro. Questo scenario ha portato la Comunità ebraica a prendere decisioni drastiche, come quella di disertare eventi che dovrebbero essere momenti di commemorazione e riflessione.

Il significato della Giornata della memoria

La Giornata della memoria non è solo un momento per ricordare le vittime dell’Olocausto, ma è anche un’opportunità per educare le nuove generazioni sui pericoli dell’odio e dell’intolleranza. Disertare gli eventi significa, in un certo senso, rinunciare a un’importante occasione di dialogo e di confronto. È fondamentale che la società si unisca per combattere l’antisemitismo e tutte le forme di discriminazione. La memoria storica deve essere preservata e trasmessa, affinché simili atrocità non possano mai più ripetersi. In questo contesto, è essenziale che le istituzioni e la società civile lavorino insieme per creare un ambiente di rispetto e tolleranza.