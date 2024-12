Un evento di grande significato

Il concerto di Natale “Morricone dirige Morricone” si è svolto nell’Aula della Camera dei Deputati, un luogo simbolico che ha ospitato un evento ricco di emozioni e significato. Sotto la direzione del maestro Andrea Morricone, le melodie del celebre compositore Ennio Morricone hanno risuonato, portando con sé un messaggio di unità e speranza. L’orchestra Roma Sinfonietta e il Coro Claudio Casini dell’Università di Roma Tor Vergata, diretti dal Maestro Stefano Cucci, hanno interpretato brani iconici, da “Gli intoccabili” a “The mission”, insieme a canti natalizi tradizionali come “Adeste fideles”.

Un messaggio di solidarietà

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha aperto l’evento sottolineando l’importanza della musica nel creare un’atmosfera di armonia, specialmente durante il periodo natalizio. Ha parlato del Natale come un momento di riflessione, memoria e identità, evidenziando come la musica possa unire le persone e rafforzare il senso di comunità. Fontana ha anche espresso il suo pensiero per coloro che vivono in situazioni difficili, come le zone di guerra, e ha invitato tutti a non dimenticare le persone meno fortunate, in particolare i bambini che affrontano la paura e la devastazione.

Un futuro di pace e speranza

Il presidente ha richiamato l’attenzione su eventi tragici recenti, come quelli avvenuti a Magdeburgo, esprimendo solidarietà al popolo tedesco. Ha esortato a costruire un mondo in cui il dialogo e la solidarietà prevalgano sulla guerra e sull’indifferenza. Fontana ha citato San Giovanni Paolo II, ricordando che i cammini della pace, sebbene difficili, sono possibili e doverosi. Con un messaggio di speranza, ha augurato che il 2025 possa essere ricordato come l’anno in cui la pace ha trovato casa nei cuori di tutti.