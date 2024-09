Il Consiglio dei ministri discuterà lo stato di emergenza in Emilia-Romagna domani alle 11. Meloni ha dichiarato: "Siamo pronti a fornire 20 milioni di euro".

Il Consiglio dei ministri si riunirà domani per approvare lo stato di emergenza in Emilia Romagna, con un impegno iniziale di 20 milioni di euro per rispondere alle esigenze immediate della regione. Il premier Giorgia Meloni, durante un incontro video con l'Emilia Romagna, ha confermato la disponibilità di ulteriori fondi dopo un'analisi post-emergenza e ha espresso solidarietà ai cittadini colpiti dalle recenti calamità naturali.

Il Consiglio dei ministri si incontrerà domani alle 11 per approvare lo stato di emergenza in Emilia Romagna. Il governo ha promesso di allocare 20 milioni di euro per affrontare le necessità immediate e ripristinare i servizi fondamentali. Giorgia Meloni, la premier, ha assicurato che sarebbero disponibili ulteriori fondi dopo il completamento delle valutazioni post-emergenza, durante una riunione video con l’Emilia Romagna a seguito dell’emergenza che ha afflitto la regione. Questo è stato riportato in una nota da Palazzo Chigi. Meloni, presiedendo una riunione video su l’emergenza dovuta alle condizioni meteorologiche avverse, ha espresso la solidarietà del governo alla popolazione afflitta dai recenti disastri naturali e ha ricevuto le ultime informazioni sulla situazione dei senza tetto e sull’evoluzione dei soccorsi.