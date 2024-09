Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per prevenire gli atti di violenza nei confronti del personale sanitario.

La riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi ha discusso vari argomenti, tra cui un decreto legge per la gestione dei lavoratori immigrati e la protezione delle vittime di caporalato, uno per contrastare le violenze sugli operatori sanitari in ospedale, una legge sulla sicurezza delle attività subacquee e l'aggiornamento del progetto di bilancio a medio termine. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha sottolineato l'importanza del decreto che prevede l'arresto posticipato per aggressioni a medici e infermieri.