Il Consiglio dei Ministri ha preso la decisione di nominare Agnes e Rossi come membri del Consiglio di Amministrazione della Rai.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha proposto al Consiglio dei ministri di nominare Simona Agnes e Giampaolo Rossi come membri del Consiglio di Amministrazione di RAI Spa. La decisione è stata presa in conformità all’articolo 63, comma 15, lettera b) del decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 208, come annunciato nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri.