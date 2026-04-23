Il Cremlino: non ancora decisa la presenza di Putin al G20 negli Usa

Roma, 23 apr. (askanews) – La decisione in merito alla partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al prossimo G20 negli Stati Uniti non è ancora stata presa: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando da Mosca.”Finora non è stata presa alcuna decisione in merito (alla partecipazione di Putin al vertice del G20 (negli Stati Uniti), ma la Russia ha partecipato a ogni vertice al livello appropriato…

Una decisione sul formato della nostra partecipazione verrà presa più in prossimità alla data del vertice”, ha concluso.