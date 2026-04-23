Teheran sfida Trump con un maxi-banner su Hormuz

Teheran, 23 apr. (askanews) – Un maxi-banner esposto a VanakSquare, una delle piazze principali di Teheran, rilancia ilmessaggio politico iraniano sullo Stretto di Hormuz. L’immaginemostra un pugno che stringe il passaggio marittimo, accompagnatoda slogan in farsi contro Donald Trump e a favore del controlloiraniano sullo stretto.Sui cartelloni si leggono frasi come: “Trump non ha potuto farenulla” e “Il controllo permanente dello Stretto di Hormuz resteràall’Iran”.

Le immagini arrivano mentre il confronto conWashington resta aperto proprio sul nodo di Hormuz, passaggiostrategico per il traffico energetico mondiale.