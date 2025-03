Un evento controverso

Il Festival delle Streghe di Benevento, noto come “Janara-Le streghe di Benevento”, ha suscitato un acceso dibattito tra esorcisti e rappresentanti istituzionali. Gli esorcisti, in particolare l’Associazione Internazionale degli Esorcisti (Aie), hanno espresso forti critiche nei confronti dell’evento, definendolo contrario ai principi del cristianesimo e un incentivo alla stregoneria. Secondo loro, tali manifestazioni non solo promuovono una visione distorta della realtà, ma minacciano anche la libertà e la dignità umana.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha prontamente risposto alle accuse, sottolineando che il festival rappresenta un’opportunità per raccontare la storia e il riscatto di molte donne perseguitate nel corso dei secoli. Mastella ha affermato che il festival non ha intenzione di offendere nessuno, né tantomeno i cattolici, ma piuttosto di promuovere un dialogo culturale attraverso la partecipazione di studiosi e accademici di prestigio. “Abbiamo scelto di aprire questo evento parlandone con esperti, per confrontarci anche con le riflessioni cristiane e cattoliche”, ha dichiarato.

Le preoccupazioni degli esorcisti

Gli esorcisti, tuttavia, non si sono lasciati convincere dalle argomentazioni del sindaco. Hanno ribadito che eventi come il Festival delle Streghe non sono innocenti e possono avere conseguenze negative a livello individuale e collettivo. “Favorire il mondo delle tenebre invece che quello della luce non può che condurre a conseguenze tragiche”, hanno avvertito. La loro posizione è chiara: la stregoneria è una realtà che deve essere combattuta, non celebrata.

Un confronto culturale necessario

Il dibattito che si è sviluppato attorno al Festival delle Streghe di Benevento mette in luce un tema più ampio: la necessità di un confronto culturale tra diverse visioni del mondo. Mentre gli esorcisti vedono la stregoneria come una minaccia, molti altri la interpretano come un elemento di folklore e cultura popolare. Questo scontro di opinioni riflette le tensioni esistenti tra tradizione e modernità, fede e libertà di espressione. La sfida per la società contemporanea è trovare un equilibrio tra il rispetto delle credenze religiose e la valorizzazione della cultura popolare.