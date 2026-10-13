L’autunno del 2023 ha segnato un cambiamento importante nella programmazione di Canale 5: Myrta Merlino è stata chiamata a subentrare a Barbara d’Urso alla guida di Pomeriggio 5. Dopo quindici anni di presenza costante di d’Urso, la trasmissione ha dovuto confrontarsi con un nuovo volto, una dinamica inedita e un pubblico abituato a un format consolidato.

Durante un’intervista al podcast The BSMT condotto da Gianluca Gazzoli la giornalista ha raccontato con franchezza le ragioni che l’hanno spinta ad accettare l’incarico, le difficoltà incontrate e il rapporto complesso con la collega sostituita.

Il passaggio a Pomeriggio 5: una decisione aziendale

Secondo le parole di Merlino, la scelta di assegnarle la conduzione non era frutto di una sua iniziativa, ma di una decisione presa dal vertice di Mediaset.

“Mi è stato detto dall’editore che aveva preso una decisione definitiva e io non lo volevo nemmeno fare”, ha dichiarato, sottolineando che il suo vero desiderio sarebbe stato quello di condurre un programma settimanale in prima serata.

Un ruolo già consolidato da Barbara d’Urso

Il pomeriggio 5 aveva costruito la propria identità intorno alla figura di d’Urso, che per quindici anni era stata la protagonista indiscussa.

Merlino ha ammesso di aver sentito fin dal primo giorno la necessità di rispettare le aspettative del pubblico, ormai abituato a un certo stile: “Ho provato a fare una cosa che fosse il più vicino possibile a me, ma senza tradire il pubblico, perché poi quel pubblico lì era abituato da quindici anni a vedere quella roba lì”.

Le critiche e le malignità subito da Merlino

Il passaggio a un canale con una visibilità così elevata ha portato con sé un’ondata di attenzioni e, purtroppo, di attacchi personali. Merlino ha definito la fase di critiche “un frullatore di cattiverie” a cui non era abituata, proveniente da una realtà in cui le invidie e le malignità sono più diffuse rispetto al suo precedente lavoro a La7.

Commenti di Fedez e confronti con Carmelita

Tra le voci più fastidiose vi erano i paragoni infondati con Carmelita e le frecciatine di Fedez che aveva lanciato una battuta velenosa sul presunto confronto tra le due conduttrici. Merlino ha ribadito di non aver mai voluto creare una rivalità: “Io la conoscevo da prima e mi è sempre stata molto simpatica. Anzi, ti dico che oltre che simpatica, è una donna di cuore”.

Il rapporto con Barbara d’Urso e la persistenza della tensione

Nonostante il rispetto espresso, le due donne non hanno mai avuto un vero confronto. Merlino ha attribuito questa distanza al clima teso che era maturato tra Barbara d’Urso e Mediaset dopo la sua uscita: “C’era una situazione molto tesa tra lei e l’azienda, lei era molto ferita”. La conduttrice ha precisato di non aver mai cercato di “sgonfiare” d’Urso o di sottrarle il suo posto.

Mancato incontro a causa del clima teso

Il mancato dialogo è stato, secondo Merlino, una conseguenza inevitabile del contesto: “Io e lei non abbiamo mai parlato di queste cose in quel momento, perché c’era una situazione molto tesa”. La mancanza di un confronto diretto ha alimentato i rumors, ma la conduttrice ha ribadito che la “diatriba” non esiste.

Prospettive future: La Volta Buona, San Marino RTV e nuovi progetti

Dopo il periodo turbolento su Canale 5, Myrta Merlino è tornata a partecipare a programmi come La Volta Buona su Rai e sta per debuttare su San Marino RTV** con un format personale. L’esperienza a Mediaset, sebbene difficile, le ha permesso di riflettere su ciò che desidera realmente: “Ho scritto un libro e ho capito che devo seguire più i miei desideri che non il senso del dovere e la carriera”.

Con queste parole, Merlino chiude il suo racconto, lasciando aperta la possibilità di un eventuale “caffè” con Barbara d’Urso, ma soprattutto ribadendo la sua volontà di ricostruire una carriera più in linea con le proprie convinzioni.