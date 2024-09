Il dipartimento afferma: "Non ci sarà alcun posticipo della copertura assicurativa per le aziende". Salvini dichiara: "Sono contrario all'obbligatorietà dell'assicurazione sulla proprietà immobiliare".

Durante un evento di Confedilizia, il vicepremier e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha discusso la possibilità di rendere obbligatorie le assicurazioni sulle abitazioni per proteggersi dai danni del maltempo. Tuttavia, ha sottolineato che lo stato non impone o proibisce azioni e aspira a una collaborazione tra settore pubblico e privato. Sul fronte delle assicurazioni aziendali contro eventi catastrofici, non ci sarà alcun rinvio per la normativa, come concordato tra il Ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. L'emendamento proposto da FdI che estendeva di un anno il periodo per stipulare queste assicurazioni è stato ritirato. Le discussioni sui dettagli del decreto seguiranno lunedì prossimo.

Anche se lo stato ha il potere di fornire suggerimenti, incluso in ambito assicurativo, non viviamo in una realtà in cui lo stato impone o proibisce certe azioni. Questo è quanto affermato da Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, durante un evento di Confedilizia a Piacenza. Egli si riferiva alla proposta di rendere obbligatorie le assicurazioni sulle abitazioni per proteggerle dai danni del maltempo. Ha dichiarato che ci sono discussioni in corso con le compagnie di assicurazione, per valutare la loro disponibilità. Afferma di mirare ad una collaborazione tra settore pubblico e privato e afferma che, almeno inizialmente, tali polizze dovrebbero essere facoltative.

Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, è intervenuto sulla questione delle assicurazioni contro le calamità, nel contesto del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza per Emilia-Romagna e Marche, a seguito delle recenti inondazioni.

Non ci sarà alcun rinvio per la normativa che prevede l’assicurazione obbligatoria delle imprese nei confronti di eventi catastrofici, come concordato da Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. È quanto emerge da fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, relativamente ad un emendamento del FdI al decreto omnibus che posticipava di un anno i termini. Lunedì prossimo, le stesse fonti riportano, si terrà una riunione al Mimit con le associazioni di categoria per discutere i dettagli del decreto attuativo per l’attuazione dell’obbligo.

L’emendamento al decreto Omnibus presentato da FdI, con Ambrogio come primo firmatario, che proponeva di estendere di un anno – fino al 31 dicembre 2025 – il periodo entro il quale le aziende dovrebbero stipulare le assicurazioni anti-disastri, è stato ritirato. Questo è quello che si evidenzia dall’ultima cartella di emendamenti redatta dalle commissioni di Bilancio e Finanza del Senato. Da lunedì, queste commissioni inizieranno le votazioni sulle modifiche proposte.