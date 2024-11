Un incontro che cambia la vita

La vita di Isella Marzocchi, una donna di 52 anni di Bologna, è stata stravolta da un incontro casuale avvenuto in un supermercato. Dopo aver scambiato poche parole con un uomo di 36 anni, Isella si è trovata coinvolta in un incubo che ha avuto inizio a gennaio 2023. Quello che sembrava un semplice corteggiamento si è rapidamente trasformato in stalking, con messaggi sempre più insistenti e appostamenti inquietanti davanti al suo luogo di lavoro.

La denuncia e il braccialetto elettronico

La situazione è diventata insostenibile, costringendo Isella a sporgere denuncia. Solo un mese dopo, grazie alle informazioni fornite dalla donna, i carabinieri sono riusciti a identificare il suo stalker. A maggio 2023, è stata attivata la misura del braccialetto elettronico, un dispositivo che avrebbe dovuto garantire la sua sicurezza. Tuttavia, la revoca di questa misura, avvenuta il 4 novembre, ha riacceso le sue paure. “La mia vita è stata completamente sovvertita da questa notizia”, ha dichiarato Isella durante un’intervista a “Pomeriggio Cinque”.

Le conseguenze dello stalking

Isella ha raccontato come il suo quotidiano sia stato stravolto dalla presenza ingombrante del suo stalker. “Ho impiegato un po’ di tempo a realizzare che si trattasse di stalking”, ha spiegato, sottolineando come inizialmente avesse scambiato l’insistenza dell’uomo per un semplice interesse romantico. La sua esperienza mette in luce le difficoltà che molte donne affrontano quando si trovano in situazioni simili, dove la linea tra corteggiamento e stalking è spesso sottile e confusa.

Un futuro incerto

Nonostante la condanna del suo stalker a due anni di carcere, Isella continua a vivere con la paura. A gennaio 2024, l’uomo ha tentato di contattarla nuovamente, costringendola a integrare la sua denuncia iniziale. La revoca del braccialetto elettronico ha riaperto ferite mai completamente rimarginate, lasciando Isella a chiedersi quale sarà il suo futuro. La sua storia è un monito per tutti noi: lo stalking è un reato serio che può avere conseguenze devastanti sulla vita delle vittime.