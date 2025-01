Perù, autobus precipita in un fiume: 6 morti e 32 feriti

Dramma in Perù: in una zona impervia del Paese, sulla strada da Lima a Pomabamba si è verificato un drammatico incidente stradale che ha coinvolto un autobus con a bordo diverse decine di persone. Il mezzo è precipitato in un fiume per ragioni ancora da chiarire e almeno sei persone hanno perso la vita e sono almeno 32 i feriti.

Drammatico incidente stradale in Perù: autobus finisce in un fiume, 6 morti

Il grave incidente è avvenuto nel Perù occidentale come confermato dal ministero della Salute del Paese, citato dall’Agence France-Presse e dalla BTA. “Sei persone sono morte dopo che un autobus è uscito di strada e si è ribaltato“, ha affermato il ministero della Salute della regione occidentale di Ancash in una dichiarazione. “Secondo gli ultimi dati, 32 persone sono rimaste ferite. Per quanto riguarda le persone scomparse, il servizio di polizia regionale le sta attualmente cercando”.

L’autobus, che viaggiava dalla capitale Lima a Pomabamba, nel nord del paese, è caduto da un’altezza di 150 metri ed è finito in un fiume. L’incidente è avvenuto nella regione di Ancash, circa 430 chilometri a nord-est della capitale e al momento non ci sono ancora informazioni sulla causa dell’incidente. Secondo le foto pubblicate sui social media, il veicolo si sarebbe letteralmente spezzato in due mentre rotolava lungo il pendio.

Nel Paese gli incidenti stradali gravi sono frequenti a causa delle cattive condizioni delle infrastrutture stradali, spesso sprovviste di segnaletica orizzontale, e alla tendenza degli automobilisti a raggiungere velocità elevate.