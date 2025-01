Questa mattina, sabato 4 gennaio, si è verificato un grave incidente nella zona di Torrette ad Ancona. Un’automobile avrebbe impattato contro una colonnina di distribuzione del gas metano, provocando una significativa fuga di gas nell’area circostante. Emanato il divieto di circolazione su via Lambro e via Esino.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 8 di questa mattina, una BMW nera di grossa cilindrata avrebbe perso il controllo lungo via Esino, andando a collidere con altri veicoli, tra cui una Fiat Panda. Quest’ultima, nell’impatto, sarebbe finita contro una colonnina di distribuzione del gas metano. L’auto fuori controllo avrebbe poi proseguito la sua corsa, investendo mortalmente due pedoni: un uomo di circa sessant’anni e una donna.

“Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e a una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell’area si raccomanda di non uscire da casa e di chiudere le finestre“, ha scritto il Comune di Ancona sui suoi canali social.