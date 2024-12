Terribile incidente mortale sulla via Casilina a Ferentino, Frosinone. Una donna è stata investita e trascinata per diversi metri.

Incidente mortale a Ferentino, in provincia di Frosinone: una donna è stata investita due volte nel giro di pochi minuti e trascinata per diversi metri. Inutili i soccorsi, è morta sul colpo.

Incidente mortale a Ferentino

Nella serata del 29 dicembre scorso, una donna è rimasta uccisa in un tragico incidente stradale a Ferentino, in provincia di Frosinone.

A perdere la vita è stata una 60enne di cui ancora non si conosce l’identità precisa ma solo un legame di parentela: era cugina dell’avvocato Alfonso Musa, consigliere comunale e candidato sindaco nella scorsa tornata.

Stava attraversando la via Casilina all’altezza delle terme di Pompeo, quando improvvisamente è stata presa in pieno da una vettura e poi poco dopo, da un’altra.

Il doppio impatto non le ha lasciato scampo, nonostante infatti i due conducenti si siano fermati per soccorrerla, è morta sul colpo.

Le indagini

Poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine e gli operatori del 118 ma per la 60enne non c’è stato nulla da fare. Ad investirla, una Mini guidata da un uomo di 44 anni e poi una Fiat Croma condotta da un 78enne, che l’ha colpita trascinando poi il corpo per una decina di metri.

I carabinieri hanno effettuato i dovuti rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Intanto, i due automobilisti sono stati sottoposti ad alcuni controlli per verificare se al momento dell’incidente, fossero lucidi, non sono però stati resi noti i risultati del tossicologico e dell’alcoltest.

Si scandaglia poi la zona alla ricerca di eventuali telecamere che possano aver ripreso l’accaduto.