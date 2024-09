Il gip di Paderno Dugnano ha ratificato l'arresto di un giovane di 17 anni: rimarrà al Beccaria.

Il 17enne che ha commesso un triplice omicidio a Paderno Dugnano, traforando con 68 coltellate i membri della sua famiglia, viene trattenuto in prigione. Il episodio brutale si è svolto sabato scorso in casa sua, e le vittime erano i suoi genitori e il fratello minore. Il Gip per i minorenni di Mil...

Il 17enne che ha commesso un triplice omicidio a Paderno Dugnano, traforando con 68 coltellate i membri della sua famiglia, viene trattenuto in prigione. Il episodio brutale si è svolto sabato scorso in casa sua, e le vittime erano i suoi genitori e il fratello minore. Il Gip per i minorenni di Milano, dopo un’audizione nel carcere Beccaria, ha deciso di mantenerlo in carcere. La difesa del giovane aveva sollecitato al giudice che lo esaminava di reindirizzarlo verso una comunità. Il magistrato, però, nel suo provvedimento, fa riferimento a una “crudeltà e insensibilità singolari verso le vittime”, ma anche ad una “pianificazione dei mezzi d’azione” e alla “tendenza a modificare e affinare la ricostruzione degli eventi”. Il magistrato ha però lasciato aperta l’opzione per un eventuale spostamento in futuro a istituti penali minorili differenti.