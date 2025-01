Il governo impugna la legge campana

Il governo italiano ha deciso di impugnare la legge della Campania che consente un terzo mandato al governatore Vincenzo De Luca, portando la questione davanti alla Corte costituzionale. Questa mossa ha scatenato una serie di reazioni all’interno della coalizione di governo, in particolare tra i membri della Lega, che si trovano a dover gestire le tensioni interne e le aspettative degli alleati.

Le divisioni all’interno della coalizione

Durante una riunione, Roberto Calderoli, esponente della Lega, ha espresso la necessità di modificare la legge nazionale riguardante i mandati dei governatori. Tuttavia, ha sottolineato che attualmente non esiste un accordo tra i partiti. La Lega sembra voler evitare di creare un precedente che possa portare a un muro contro muro a livello nazionale, specialmente in vista delle prossime elezioni regionali. La questione del terzo mandato non riguarda solo la Campania, ma coinvolge anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, che è pronto a candidarsi per un quarto mandato.

Le reazioni delle opposizioni

La decisione del governo di impugnare la legge campana potrebbe avvantaggiare il Partito Democratico, che potrebbe presentare un candidato forte in assenza di De Luca. Tuttavia, la Lega ha reagito con irritazione, sostenendo che l’impugnazione potrebbe avere ripercussioni più ampie sulle regioni che non hanno adottato una legge nazionale. Calderoli ha insistito sulla necessità di una legge nazionale che regoli in modo chiaro la questione dei mandati, per evitare confusione e conflitti futuri.

Le posizioni di Fratelli d’Italia e Forza Italia

Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, ha preso una posizione ferma contro il terzo mandato, sostenendo che la riforma del premierato già prevede un limite di due mandati. Anche Forza Italia, attraverso Maurizio Gasparri, ha ribadito la sua contrarietà, affermando che questa posizione deve valere anche per le regioni a statuto speciale. La tensione tra i partiti della coalizione è palpabile, con Fratelli d’Italia che cerca di affermare la propria influenza, specialmente in Veneto, dove la Lega ha tradizionalmente avuto un forte sostegno.

Il futuro politico in gioco

La situazione attuale mette in evidenza le fragilità della coalizione di governo e le sfide che i partiti devono affrontare per mantenere l’unità. Con le elezioni regionali all’orizzonte, ogni decisione potrebbe avere un impatto significativo sul futuro politico del paese. La Lega, in particolare, è determinata a non perdere il controllo delle regioni chiave, come il Veneto e la Lombardia, e continuerà a premere affinché le sue posizioni vengano rispettate. La questione del terzo mandato, quindi, non è solo una questione legale, ma un vero e proprio campo di battaglia politico.