Il governo italiano affronta critiche per l'assenza in aula durante la manovra

Il governo italiano affronta critiche per l'assenza in aula durante la manovra

Il ministro Ciriani si scusa per il ritardo e promette maggiore presenza in aula

Il ritardo e le scuse del governo

Il ministro ai Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha recentemente affrontato una situazione delicata durante l’avvio dei lavori parlamentari sulla legge di bilancio. In un momento di tensione, ha espresso le sue scuse, sia a titolo personale che a nome del governo, per il ritardo con cui sono iniziati i lavori. “So che le giustificazioni stanno a zero e non intendo ricorrere allo scaricabarile come pure potrei”, ha dichiarato Ciriani, sottolineando l’importanza di garantire una presenza costante dei ministeri in aula e nelle commissioni.

Le reazioni dell’opposizione

La mancanza di rappresentanza governativa ha suscitato forti reazioni da parte dell’opposizione. Durante la seduta, i deputati di Avs e +E hanno protestato per l’assenza del governo, chiedendo la sospensione della seduta. Marco Grimaldi ha evidenziato la gravità della situazione, affermando: “Ci avete costretto a venire alle 8 di mattina e ora scopriamo che mancano i soldi per le sveglie?”. Le critiche si sono amplificate, con richieste di intervento da parte del presidente della Camera, per affrontare quella che è stata definita una “sciatteria istituzionale”.

Il futuro della legge di bilancio

Nonostante le polemiche, il governo ha confermato l’intenzione di procedere con la legge di bilancio. Si prevede che il testo non tornerà in commissione, grazie a una sovracopertura di risorse che permetterà di proseguire senza stralci. Il governo ha due opzioni: migliorare i saldi o utilizzare le risorse nel conto di controllo, uno strumento che consente di gestire le finanze pubbliche durante l’anno. L’obiettivo è di ottenere l’approvazione dell’Aula della Camera entro la serata di domani, venerdì 20 dicembre, nonostante il leggero ritardo registrato.

Il contesto politico attuale

Il clima politico attuale è caratterizzato da tensioni tra maggioranza e opposizione, con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha commentato le proteste dell’opposizione, riconoscendo il diritto di quest’ultima a manifestare il proprio dissenso. La situazione è ulteriormente complicata dalla necessità di rispettare le scadenze legislative, con la seconda lettura della legge di bilancio prevista per lunedì 23 in commissione al Senato. L’approvazione finale è attesa tra Natale e Capodanno, rendendo cruciale la gestione delle tempistiche e delle risorse.