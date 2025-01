Il governo italiano smentisce accordi con SpaceX per Starlink

Il chiarimento del governo

Recentemente, il governo italiano ha emesso una nota ufficiale per smentire le voci riguardanti la firma di contratti o la conclusione di accordi con la società SpaceX per l’utilizzo del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Secondo la presidenza del Consiglio, le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato conducono con le aziende, in particolare quelle specializzate in connessioni protette per le comunicazioni di dati crittografati.

Le dichiarazioni ufficiali

La nota del governo sottolinea che non esistono attualmente intese formali con SpaceX, e che le discussioni in corso sono parte di un processo di valutazione delle tecnologie disponibili per migliorare le comunicazioni governative. Questo chiarimento arriva in risposta a notizie che avevano suscitato preoccupazioni e speculazioni riguardo a possibili collaborazioni con la società di Elon Musk, nota per i suoi innovativi sistemi di comunicazione satellitare.

Il contesto internazionale

In un contesto globale in cui le tecnologie di comunicazione stanno evolvendo rapidamente, il governo italiano si trova a dover gestire le proprie esigenze di sicurezza e riservatezza. Le comunicazioni satellitari rappresentano un’opzione interessante, ma è fondamentale che qualsiasi accordo venga valutato con attenzione. La presidenza del Consiglio ha inoltre categoricamente smentito che il tema di SpaceX sia stato discusso durante l’incontro con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, definendo tali affermazioni come semplicemente ridicole.