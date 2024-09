Il grado di protezione per il Ghetto ebraico di Venezia è stato rafforzato.

Il contesto medio-orientale e l’incremento recente di manifestazioni anti-ebraiche hanno motivato un “incremento” delle precauzioni di sicurezza nella zona del Ghetto ebraico di Venezia – il più vecchio in Europa – e per eventuali altri target sensibili nella città. Tuttavia, fonti dal quartier generale della polizia veneziana hanno evidenziato all’ANSA che la sicurezza era già rinforzata precedentemente, soprattutto a causa del conflitto in corso tra Israele e Palestina. In ogni caso, la situazione di sicurezza è sottoposta a un attento monitoraggio tra le forze di polizia e il Prefetto di Venezia.