Il Grande Fratello ha sospeso Lino. Resta incerta l'identità di chi lo sostituirà.

Lino Giuliano è stato escluso dalla diciottesima edizione del Grande Fratello su Canale5 per un commento omofobo riguardo uno scontro social con l'influencer Enzo Bambolina. Nonostante le difese dell'opinionista Beatrice Luzzi, Giuliano non avrà l'opportunità di partecipare alla trasmissione. Al suo posto ci sarà Amanda Lecciso, sorella di Loredana Lecciso, precedentemente addetta in un negozio di scarpe e attrice nel film "Parentesi Tonde". La notizia è stata resa nota per la prima volta da Davide Maggio.