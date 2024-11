Un’iniziativa significativa per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre segna la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un momento cruciale per riflettere su un tema che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. In questa occasione, il Gruppo Mondadori ha lanciato il progetto #InPiediControLaViolenza, un’iniziativa che si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere attraverso un’installazione artistica di grande impatto. Realizzata dal fotografo Nicola Ughi e dal regista Tommaso Casigliani, l’opera è stata allestita a Palazzo Niemeyer, dove 100 sedie rosse rappresentano un simbolo di resistenza e impegno collettivo.

Un simbolo di forza e resistenza

All’interno dell’installazione, una sola sedia rimane aperta e in piedi, circondata da sedie chiuse e abbattute. Questo potente tributo silenzioso rappresenta tutte le donne la cui vita è stata segnata dalla violenza, ma che continuano a lottare per superare gli abusi e le ingiustizie. La scelta del colore rosso non è casuale: esso simboleggia la passione, la forza e la determinazione, ma anche il dolore e la sofferenza. La Rigolio, Chief Sustainability Officer del Gruppo Mondadori, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative, affermando che le aziende devono diventare luoghi di riflessione sociale e promozione del cambiamento culturale.

Illuminazione e comunicazione per una causa comune

Oltre all’installazione, il progetto prevede anche l’illuminazione di Palazzo Mondadori, che fino al 25 novembre si tingerà di rosso per esprimere solidarietà nei confronti delle donne vittime di violenza. Questa azione visiva ha lo scopo di amplificare il messaggio di lotta contro la violenza di genere, raggiungendo un pubblico vasto attraverso i social media e il web. Il Gruppo Mondadori, attraverso i suoi media, partecipa attivamente alla sensibilizzazione con un palinsesto dedicato, che include contenuti informativi e testimonianze. In particolare, The Wom e Webboh offriranno articoli e approfondimenti sul tema, contribuendo a creare una cultura di rispetto e parità.

Un incontro per riflettere su convinzioni e micro aggressioni

Il percorso di sensibilizzazione non si limita all’installazione e all’illuminazione, ma si estende anche a incontri e dibattiti. Il 21 novembre si terrà un evento dedicato a dipendenti e collaboratori, incentrato su come i bias cognitivi influenzano le convinzioni personali e attivano fenomeni come le micro aggressioni. Questo incontro vedrà la partecipazione di esperti in vari ambiti, offrendo un’opportunità per esplorare come la cultura aziendale possa contribuire a combattere la violenza di genere e promuovere un ambiente di lavoro inclusivo.