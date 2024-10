Yahya Sinwar, leader di Hamas, sarebbe stato ucciso in un raid condotto ieri a Gaza: arrivata la conferma del DNA

Yahya Sinwar, leader di Hamas, è morto in un bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza. La notizia è stata data dalla tv israeliana Channel 12 e la conferma sarebbe arrivata dal test del DNA.

È morto il leader di Hamas, Yahya Sinwar

Lo scorso agosto, Sinwar era diventato presidente dell’ufficio politico del movimento palestinese dopo la morte di Ismail Haniyeh.

Nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre, in un bombardamento a Gaza sono morte tre persone e una di queste, secondo i media israeliani, sarebbe proprio Sinwar. La notizia è stata confermata da anti funzionari israeliani. Le autorità israeliane hanno condotto l’analisi confrontando i risultati con il Dna raccolto durante la detenzione di Sinwar in una prigione israeliana.

La morte del leader di Hamas nel bombardamento

Il raid è avvenuto ieri e le forze dell’IDF, che operavano nell’area, non sapevano che il leader di Hamas potesse trovarsi nell’edificio colpito. Il leader di Hamas non sarebbe stato, dunque, messo nel mirino dai militari nel corso delle operazioni a Gaza. È quanto rivela Channel 12, ripresa da Times of Israele.

Nessun commento sarebbe arrivato, al momento, da parte di Hamas per confermare o smentire la notizia.

Chi era Yahya Sinwar

Sinwar è l’uomo che gestiva le operazioni dentro alla Striscia di Gaza ed avrebbe organizzato il massacro del 7 ottobre insieme a Mohammed Deif, ucciso dall’esercito israeliano a luglio.

L’uomo era stato nominato al posto di Ismail Haniyeh, ucciso lo scorso luglio a Teheran.