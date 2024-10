Assemblea M5s: Riorganizzazione, Riforme e Nuove Prospettive. Coinvolgimento di Iscritti e Simpatizzanti per il Futuro del Movimento

L’assemblea per la riorganizzazione del M5s avrà luogo il 23 e 24 novembre. Questa informazione è stata condivisa da Giuseppe Conte, il presidente del Movimento, durante un incontro con i media alla Camera. Questo evento rappresenta l’ultima fase del processo avviato a giugno da Conte, il quale intende ristrutturare il Movimento coinvolgendo sia gli iscritti che i simpatizzanti.

Ristrutturazione del Movimento

Tra i vari argomenti che verranno affrontati, spiccano il ruolo di Beppe Grillo come garante e quello di Conte come presidente, insieme alla possibilità di modificare il nome e il logo del Movimento, oltre a rivedere il limite dei due mandati. Saranno 300 membri e 30 sostenitori a lavorare su proposte concrete che saranno poi presentate per la votazione finale.