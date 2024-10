Il Mantovano ha dichiarato che il decreto flussi mira a semplificare il processo e fornire norme chiare.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge sull'immigrazione, puntando a semplificare il processo e rendere più solida la normativa. Il sottosegretario Mantovano ha spiegato l'importanza del cellulare per identificare i migranti e l'accesso limitato ai dati necessari per tale identificazione. Un mediatore culturale potrebbe partecipare e occorre l'approvazione giudiziaria. Inoltre, il ministro Calderone ha annunciato un permesso di soggiorno per lavoratori stranieri vittime di caporalato, e la ministra del Lavoro ha proposto un permesso di soggiorno speciale per chi segnala sfruttamento o collabora alle indagini. Infine, è stato ampliato l'accesso all'Assegno di inclusione per le vittime di sfruttamento lavorativo.