Il menù "mini" per le nozze non è una buona idea, afferma Veronica Ferraro: è una soluzione peggiore del problema.

L'influencer Veronica Ferraro è stata recentemente al centro del gossip non per il suo matrimonio con Davide Simonetta, ma per il menù del ricevimento, costituito da pane e mortadella, pasta al pesto, polpette al sugo e torta. Nonostante la presenza di numerose celebrità, il menù modesto è stato oggetto di scherno sui social media. Ferraro ha risposto alle critiche sottolineando che la scelta del menù aveva un significato particolare per loro e che gli ospiti avevano avuto a disposizione un ampio buffet e pizza. Tuttavia, non tutti hanno accettato la sua spiegazione e le critiche sono proseguiti, in alcuni casi in termini molto sarcastici e aspri.

Recentemente, Veronica Ferraro è diventata l’argomento di molti gossip non per il suo matrimonio dell’altro giorno con Davide Simonetta, ma a causa del menù del ricevimento nuziale. Nonostante la partecipazione di numerose celebrità, tra cui Chiara Ferragni, Tananai, Chiara Blasi, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, le Ferragni sorelle (Valentina e Francesca) e Annalisa – che è anche un’ex fidanzata di Simonetta e si è perfino esibita durante l’evento – il pranzo modesto è stato preso in giro sui social media. Il menù comprendeva solo quattro voci: pane e mortadella, pasta al pesto, polpette al sugo e torta. In risposta alle derisioni, Ferraro si è difesa spiegando che la pasta al pesto era un tributo a suo padre e che il menù aveva un significato particolare per la coppia. Ha aggiunto che gli ospiti avevano un vasto buffet prima del pranzo e la pizza in seguito, quindi non dovevano preoccuparsi. Tuttavia, non tutti sembrano aver accettato la sua spiegazione e alcuni hanno continuato a prendere in giro la situazione.

L’intervento ha creato polemiche: da un lato, molte persone hanno sostenuto l’influencer e il suo nuovo marito, sottolineando che ciascuno dovrebbe avere la libertà di prendere le proprie decisioni private senza dover fornire spiegazioni, come ad esempio, la scelta del cibo per il loro matrimonio. Tuttavia, ci sono stati anche coloro che hanno criticato duramente la coppia, ritenendo la loro scelta inadeguata. Un utente, con uno sfogo sarcastico, ha chiesto: “La pizza… è questo un matrimonio o un pranzo tra compagni di classe?”. Una donna ha commentato: “Veronica, se hai speso più di 100 euro a testa, sei stata fregata”. Altri ancora, hanno criticato il menu: “Io non critico la quantità di cibo perché è sempre meglio poco ma buono. Ma in ogni caso, semplice non significa appropriato per l’occasione. Un panino con la mortadella come antipasto e i restanti piatti che non si abbinavano tra loro… Si chiama galateo”. Un altro commento sarcastico faceva riferimento alla tradizione del sud Italia: “In meridione, con quel menu, avrebbero restituito i doni (giustamente)”, una delle tante battute critiche alla spiegazione dell’influencer.