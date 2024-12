Un’illuminazione che racconta la storia

Nel cuore di Roma, l’edificio storico del Messaggero si trasforma in un’opera d’arte luminosa per le festività natalizie. Grazie a un’installazione di videomapping, la facciata del quotidiano diventa un grande schermo che proietta le pagine storiche del giornale, raccontando i momenti più significativi dell’Italia e del mondo degli ultimi centocinquant’anni. Questa iniziativa non solo celebra il Natale, ma segna anche l’inizio dell’Anno Santo, un evento di grande rilevanza per la città e per i suoi visitatori.

Un evento che unisce tradizione e innovazione

La realizzazione del videomapping è stata possibile grazie alla collaborazione con Enel, che ha fornito la tecnologia necessaria per dare vita a questa straordinaria installazione. Le immagini proiettate non solo mostrano i giubilei raccontati dal Messaggero, ma rimandano anche a un messaggio di unità e accoglienza, ponendo Roma al centro dell’attenzione mondiale. Si prevede che oltre 30 milioni di persone visiteranno la Capitale durante questo periodo festivo, rendendo l’installazione ancora più significativa.

Un’apertura simbolica con un messaggio speciale

Il pomeriggio dell’inaugurazione è stato caratterizzato da un momento emozionante, con l’attore e doppiatore Francesco Pannofino che ha scandito la frase “Io sono la porta”, simbolizzando l’apertura verso il mondo e l’accoglienza che Roma offre ai suoi visitatori. L’amministratore delegato del Messaggero, Azzurra Caltagirone, ha dato il via all’animazione, accompagnata da una serie di ospiti illustri, tra cui Monsignor Rino Fisichella, delegato del Papa per il Giubileo, e Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione.

Un viaggio nella storia attraverso il QR code

Ogni giorno, turisti e cittadini possono immergersi nella storia del Messaggero mentre passeggiano per le vie dello shopping di Roma. Le proiezioni includono anche le visite storiche dei pontefici, come quella di Giovanni Paolo II nel 1990 e di Francesco nel 2018. Per rendere l’esperienza ancora più interattiva, è stato creato un QR code che permette a chiunque di collegarsi in tempo reale alla home page del Messaggero, offrendo un accesso immediato alle notizie e agli aggiornamenti del quotidiano.