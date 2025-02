Un appello alla riflessione

Nella recente messa per il giubileo delle forze armate, il Papa ha lanciato un forte appello ai militari, sottolineando l’importanza di mantenere chiaro il fine del loro servizio. “Promuovere la vita, salvare la vita, difendere la vita sempre” sono le parole che hanno risuonato nella basilica, richiamando l’attenzione su un tema cruciale: il ruolo delle forze armate in un contesto di pace e non di guerra. Questo messaggio si inserisce in un periodo storico in cui i conflitti armati sembrano proliferare, e la figura del militare è spesso associata a violenza e distruzione.

Vigilare contro la tentazione della guerra

Il Papa ha esortato i militari a “vigilare contro la tentazione di coltivare uno spirito di guerra”. Questo invito non è solo un monito, ma una vera e propria chiamata alla responsabilità. In un mondo in cui la propaganda dell’odio può facilmente prendere piede, è fondamentale che i soldati si ricordino del loro compito primario: proteggere e servire la vita umana. La tentazione di cedere alla forza e al rumore delle armi è sempre presente, ma il Papa ha sottolineato che è necessario resistere a queste pressioni, mantenendo sempre in mente il valore della vita.

Contro la propaganda dell’odio

Un altro punto cruciale del discorso papale è stato il richiamo a non farsi contaminare dal “veleno della propaganda dell’odio”. In un’epoca in cui le divisioni tra amici e nemici sembrano accentuarsi, il Papa ha invitato i militari a non cadere nella trappola di considerare gli altri come avversari da combattere. La vera forza risiede nella capacità di costruire ponti, di dialogare e di promuovere la pace. Questo messaggio è particolarmente rilevante in un contesto globale in cui le tensioni internazionali sono in aumento e le guerre sembrano all’orizzonte.