Un nuovo inizio per i cardinali

Durante il recente Concistoro, papa Francesco ha accolto 21 nuovi cardinali, sottolineando l’importanza del loro ruolo nella Chiesa e nel mondo. “Fare la strada di Gesù significa essere costruttori di comunione e di unità”, ha affermato il Pontefice, richiamando i porporati a vivere la loro missione con umiltà e dedizione. Questo incontro non è solo un momento di celebrazione, ma un invito a riflettere sul significato profondo del servizio ecclesiale.

La sfida della competizione

Nel suo discorso, papa Francesco ha messo in guardia contro il “tarlò della competizione” che può minare l’unità all’interno della Chiesa. Ha esortato i nuovi cardinali a seguire l’esempio di Gesù, che invita a lasciare da parte le ambizioni personali per abbracciare una vita di servizio e di amore. “Sarete un segno luminoso in una società ossessionata dall’apparenza e dalla ricerca dei primi posti”, ha detto, sottolineando l’importanza di una testimonianza autentica e umile.

Un appello alla pace

Il tema della pace è emerso con forza durante la cerimonia. Papa Francesco ha espresso la sua preoccupazione per le disuguaglianze e le guerre che affliggono il mondo, invitando i cardinali a essere portatori di speranza e di dialogo. “Basta guerre, basta violenze!”, ha esclamato, richiamando l’attenzione sulla necessità di costruire ponti e non muri. La Santa Sede, ha aggiunto, deve continuare a promuovere la pace attraverso la sua “positiva neutralità”, cercando di risolvere i conflitti con un approccio etico e rispettoso della dignità umana.