L'ex calciatore e dirigente sportivo Gianluca Vialli ha annunciato la sospensione del suo incarico nella Nazionale per curarsi. Fedez gli manda un augurio sui social: "Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te!"