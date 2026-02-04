Il Milan trionfa contro il Bologna e continua la sua corsa verso il titolo

Il Milan ha ottenuto un’importante vittoria nella sfida contro il Bologna, chiudendo la 23ª giornata di Serie A con un convincente 3-0 al Dall’Ara. Questo risultato consente ai rossoneri di mantenere vive le speranze di titolo, rimanendo a soli cinque punti dall’Inter, attuale capolista. La partita ha visto il Milan dominare, con una prestazione solida e decisa, che ha messo in evidenza le qualità della formazione di Massimiliano Allegri.

Una partita senza storia

Il match ha preso una piega chiara sin dai primi minuti, con il Milan che ha mostrato subito la sua intenzione di dominare. Al 20′ è arrivato il primo gol, frutto di un’ottima azione di Loftus-Cheek, che ha aperto le danze. Il Bologna, pur cercando di reagire, ha faticato a contenere la pressione avversaria e ha subito il raddoppio al 39′ grazie a un rigore trasformato da Nkunku, procurato dallo stesso giocatore.

Il terzo gol e il dominio rossonero

La ripresa ha visto il Milan continuare a spingere. Al 48′, Rabiot ha siglato il terzo gol, approfittando di un errore del difensore Miranda. Da quel momento in poi, la partita è diventata una formalità, con il Milan che ha controllato il gioco e mantenuto il possesso, evitando rischi significativi. Con questo successo, i rossoneri raggiungono quota 50 punti in classifica, mentre il Bologna resta fermo a 30 punti, subendo così la terza sconfitta consecutiva.

Le dichiarazioni di Allegri

Dopo la partita, il mister Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni significative. Il tecnico ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando come ci sia ancora molto lavoro da fare. “Abbiamo ancora margini di miglioramento”, ha affermato, indicando che ci sono aspetti del gioco che la squadra deve perfezionare per affrontare con successo le sfide future.

Infortuni e preparazione

Allegri ha anche parlato della situazione infortuni della squadra. Ha confermato che Saelemaekers non era disponibile a causa di un fastidio all’adduttore, mentre la condizione di Pulisic sarebbe stata valutata nel giorno della partita a causa di una borsite. Tuttavia, ha rassicurato i tifosi sul fatto che Leão sarebbe stato in grado di giocare, evidenziando l’importanza di avere il massimo dei giocatori in forma per le prossime partite.

Il futuro del Milan

Guardando al futuro, il Milan si prepara ad affrontare la prossima sfida contro il Como, che è stata posticipata al 18 febbraio. Allegri ha evidenziato l’importanza di continuare a lavorare sodo e di non dare nulla per scontato, poiché la strada verso il titolo è ancora lunga e piena di insidie. La squadra sembra avere una buona chimica e una mentalità vincente, elementi essenziali per affrontare il resto della stagione con determinazione.

Nel complesso, la vittoria contro il Bologna rappresenta un’importante affermazione per il Milan. I rossoneri sono pronti a continuare la loro corsa verso il vertice della classifica, con la consapevolezza che ogni partita è una battaglia da affrontare con la massima concentrazione.