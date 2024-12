Il prodigio che affascina Napoli

Ogni anno, la città di Napoli si ferma per assistere a uno degli eventi più attesi e suggestivi: la liquefazione del sangue di San Gennaro. Questo fenomeno, che avviene in tre occasioni durante l’anno, rappresenta non solo un momento di grande devozione religiosa, ma anche un’importante tradizione culturale che unisce i napoletani in un abbraccio di fede e speranza. Il 16 dicembre, alle 17.43, si è verificato il cosiddetto “miracolo laico”, un evento che ha richiamato numerosi fedeli nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, all’interno della Cattedrale di Napoli.

Un momento di attesa e celebrazione

La liquefazione del sangue è un evento che suscita emozioni profonde. I fedeli, in attesa da ore, hanno accolto con applausi l’annuncio di don Vincenzo De Gregorio, abate della cappella, che ha comunicato il prodigio. La ampolla contenente il sangue del santo, custodita con grande cura, si scioglie in un atto che viene interpretato come un segno di protezione e benedizione per la città. Questo fenomeno, che si ripete anche il sabato prima della prima domenica di maggio e il 19 settembre, giorno dedicato al santo patrono, è un simbolo di speranza e di fede per i napoletani.

Un legame con la storia

Il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro non è solo un evento religioso, ma è anche profondamente radicato nella storia della città. La tradizione ricorda l’eruzione del Vesuvio del 1631, quando i napoletani si rivolsero al santo per chiedere protezione e intercessione. Questo legame tra fede e storia rende il miracolo ancora più significativo, trasformandolo in un momento di riflessione collettiva e di unità per la comunità. La celebrazione del sangue di San Gennaro è, quindi, un’occasione per rinnovare la propria fede e per ricordare le radici storiche che uniscono i napoletani.