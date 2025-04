Il contesto del nuovo Def

Il Documento di economia e finanza (Def) è un elemento cruciale per la programmazione economica del paese. Attualmente, il nuovo Def non ha ancora un nome ufficiale, ma la sua struttura è stata definita. Questo documento conterrà una relazione sui progressi del Piano strutturale di bilancio e previsioni tendenziali per il periodo 2025-2027, con aggiornamenti per il 2028 previsti in autunno. La risoluzione di maggioranza approvata in commissione alla Camera ha suscitato forti reazioni da parte delle opposizioni, che denunciano una “forzatura” e si preparano a una battaglia in Senato.

Le reazioni delle opposizioni

Le opposizioni, tra cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, hanno espresso preoccupazione per la mancanza di trasparenza e coerenza nel nuovo Def. Maria Cecilia Guerra del Pd ha sottolineato che il governo sta procedendo con un documento che non rispetta la legislazione vigente, mentre Gianmauro Dell’Olio del M5s ha criticato la motivazione politica dietro le scelte del governo. Luigi Marattin del Partito Liberaldemocratico ha definito la situazione come una “forzatura senza senso”, avvertendo che ciò non è un buon presagio per la riforma della legge di contabilità.

La posizione della maggioranza

Nonostante le critiche, la maggioranza continua a sostenere la correttezza della procedura adottata. Ylenia Lucaselli di Fratelli d’Italia ha affermato che l’atto è rispettoso delle norme e ha espresso dispiacere per l’atteggiamento conflittuale delle opposizioni. La maggioranza è determinata a portare avanti il nuovo Def, previsto per il 9 aprile in Consiglio dei ministri e per il 10 aprile alle Camere. Tuttavia, le tensioni politiche sono destinate a continuare, soprattutto con il voto sulla risoluzione previsto al Senato.

Il futuro del Def e le prospettive politiche

Il clima di scontro tra governo e opposizioni si intensifica, con il capogruppo Dem Francesco Boccia che ha annunciato una mozione delle opposizioni unite per discutere il Def in Aula. Le opposizioni, escluse Azione, chiedono che il ministro dell’Economia, Giorgetti, riferisca sulla situazione. Boccia ha denunciato il tentativo del governo di “nascondere i dati al Parlamento”, sottolineando che esiste una legge in vigore che non può essere modificata unilateralmente. La situazione attuale mette in luce le difficoltà del governo nel gestire le relazioni con le opposizioni e la necessità di un dialogo costruttivo per affrontare le sfide economiche del paese.