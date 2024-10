Il nuovo Giornalino si presenta, con 100 anni di storia

Roma, 25 ott. (askanews) – Piccoli occhi incuriositi, famiglie e tanti volti della televisione noti ai bambini: la presentazione di ieri pomeriggio dedicata al nuovo Giornalino per i suoi 100 anni di storia, è stato un viaggio nell’educazione, intrattenimento e crescita dei bambini.

Dopo una visita di benvenuto tra i colorati e divertenti spazi del Museo dei Bambini, Eleonora Daniele, padre Enzo Fortunato e don Simone Bruno, hanno introdotto il pubblico nella lunga storia del Giornalino, storico marchio del Gruppo Editoriale San Paolo, il più noto e longevo dell’editoria per bambini e bambine: un emozionante viaggio tra passato e presente, dove sono state ripercorse le principali tappe del lungo secolo di vita, guidato dalla stessa missione di sempre: intrattenere e aiutare a crescere, in modo sano e coinvolgente. E per i giovani e giovanissimi lettori di oggi e di domani, il direttore, don Simone Bruno, ha presentato i quattro nuovi periodici kids, un progetto innovativo, dalla grafica immersiva, movimentata, multidimensionale, con il quale poter incontrare settimanalmente i bambini “post-millennials”: “Animali e natura”, “Scienza e scoperte”, “Arte e creatività” e “Giochi, storie, risate”.

Al termine è arrivato il divertimento per tutti: alle 18.00 hanno preso il via quattro Labs: i bambini e le bambine hanno potuto partecipare a quattro colorati e curiosi laboratori, condotti da esperti e volti noti del mondo dell’infanzia: con Marco Martinelli, divulgatore scientifico noto sui social come @marcoilgiallino e volto di Rai Gulp e Rai Play i piccoli volti curiosi sono stati accompagnati all’interno del “piccolo chimico”; Michela di Martino, volto di Rai Yoyo attraverso il laboratorio “C’è un alieno in città” ha insegnato a dare vita a dei pupazzi, dar loro una voce e farli ridere insieme; Irene Mazza, in un viaggio all’interno della “magica fabbrica dei libri”, ha aiutato i più piccoli a realizzare un libretto, inventando una storia con cui illustrarlo; infine, il simpatico e poliedrico Michele Casella ha introdotto i piccoli partecipanti nel mondo dei “narrastorie”, in un percorso ricco di emozioni e tanto divertimento.

“È una grande emozione essere qui oggi, immersi in questo grande e commovente entusiasmo – racconta don Simone Bruno dal 2016 direttore della testata. – Con il nuovo Giornalino vogliamo confermare e valorizzare la forza educativa e ricreativa del magazine cartaceo per ragazzi offrendo uno strumento capace di affiancare i canali digitali sempre più presenti nella loro quotidiani tà Continueremo a star loro vicini perché significa allenare le persone del futuro”.

Il primo nuovo Giornalino, “Animali e Natura”, è già in edicola e in parrocchia da Domenica 27, per un’educazione edu-green alla scoperta della natura e dell’ecologia.